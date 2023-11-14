Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow ТОП 3 самых надежных американских авто с пробегом arrow

ТОП 3 самых надежных американских авто с пробегом

14 ноября 2023 16:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 3 самых надежных американских авто с пробегом
Jeep Wrangler и Ford F-150 — классические американские модели, которые до сих пор сходят с конвейеров в США. Фото: autoevolution.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Промышленность США выпускает много отличных автомобилей. Но есть три модели, которые американские автолюбители особо выделяют за надежность и долговечность.

Об этом написала Avtosota.

Читайте также:

Chevrolet Impala

Фото: carbuzz.com

Культовый полноразмерный автомобиль, выпускавшийся подразделением корпорации GM Chevrolet с 1958 по 1985, с 1994 по 1996. А в 2013 году появилась десятая по счету генерация Impala. К сожалению, три года назад с конвейера сошел последний экземпляр легендарной машины.

Американцы ценят авто за просторный салон, комфортную езду и вневременный дизайн. Двигатели V6 обеспечивают достаточную мощность от 260 до 305 л.с. в зависимости от модельного года.

Ford F-150

Фото: auto-data.net

Полноразмерный пикап выпускается Ford Motor Company более 50 лет. За это время было продано 40 млн единиц авто во всем мире. По этому показателю F-150 уступает только Toyota Corolla. А в 2020 году было представлено уже 14 поколение этого автомобиля.

Водители в США ценят пикап за широкий выбор двигателей — от экономичных V6 до мощных V8 и топливной эффективности, как для машины таких габаритов. Размеры кузова F-150 также изменяются в зависимости от модельного года.

Jeep Wrangler

Фото: caranddriver.com

Еще одно культовое авто повышенной проходимости, которое с 1986 года выпускает отделение Jeep компании Chrysler. Первоначально автомобиль создавали как военный и в годы Второй мировой войны поставляли в армию США — современный Wrangler является преемником известной модели Jeep CJ.

В 2017 году вышло уже четвертое поколение авто. А в сентябре 2020 года Jeep представил плагин-гибридную версию Wrangler 4xe, которая тратит в среднем 10,7 л/100 км пробега. При этом батарея 4xe полностью заряжается примерно за 2,5 часа.

Ранее мы представили ТОП 10 подержанных американских автомобилей в Украине в 2023 году. Также водители из США назвали самые плохие американские автомобили в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме