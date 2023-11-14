ТОП 3 самых надежных американских авто с пробегом

Jeep Wrangler и Ford F-150 — классические американские модели, которые до сих пор сходят с конвейеров в США. Фото: autoevolution.com

Промышленность США выпускает много отличных автомобилей. Но есть три модели, которые американские автолюбители особо выделяют за надежность и долговечность.

Об этом написала Avtosota.

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Chevrolet Impala

Фото: carbuzz.com

Культовый полноразмерный автомобиль, выпускавшийся подразделением корпорации GM Chevrolet с 1958 по 1985, с 1994 по 1996. А в 2013 году появилась десятая по счету генерация Impala. К сожалению, три года назад с конвейера сошел последний экземпляр легендарной машины.

Американцы ценят авто за просторный салон, комфортную езду и вневременный дизайн. Двигатели V6 обеспечивают достаточную мощность от 260 до 305 л.с. в зависимости от модельного года.

Ford F-150

Фото: auto-data.net

Полноразмерный пикап выпускается Ford Motor Company более 50 лет. За это время было продано 40 млн единиц авто во всем мире. По этому показателю F-150 уступает только Toyota Corolla. А в 2020 году было представлено уже 14 поколение этого автомобиля.

Водители в США ценят пикап за широкий выбор двигателей — от экономичных V6 до мощных V8 и топливной эффективности, как для машины таких габаритов. Размеры кузова F-150 также изменяются в зависимости от модельного года.

Jeep Wrangler

Фото: caranddriver.com

Еще одно культовое авто повышенной проходимости, которое с 1986 года выпускает отделение Jeep компании Chrysler. Первоначально автомобиль создавали как военный и в годы Второй мировой войны поставляли в армию США — современный Wrangler является преемником известной модели Jeep CJ.

В 2017 году вышло уже четвертое поколение авто. А в сентябре 2020 года Jeep представил плагин-гибридную версию Wrangler 4xe, которая тратит в среднем 10,7 л/100 км пробега. При этом батарея 4xe полностью заряжается примерно за 2,5 часа.

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