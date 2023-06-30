Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow У США виявили колекцію рідкісних автівок 60-х років arrow

У США виявили колекцію рідкісних автівок 60-х років

30 червня 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У США виявили колекцію рідкісних автівок 60-х років
Колекція раритетних авто. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Сполучених Штатах Америки знайшли унікальну колекцію спортивних автомобілів. Їх виявили у старому закинутому складі. У колекції налічується близько двох десятків старовинних автівок. 

Про знахідку ретроавтомоблів повідомили у YouТube-каналі Auto Archaeology.

Читайте також:

Колекція старовинних автівок

Повідомляється, що у колекції є досить цікаві автомобілі: серійні версії спорткарів, які брали участь в американському чемпіонаті NASCAR.

Найціннішими є кілька Dodge Charger Daytona та Plymouth Road Runner Superbird. Це перші у світі серійні авто з антикрилами. Покращена аеродинаміка дозволяла цим авто розганятися на овальних трасах до 320-330 км/год.

Загалом таких машин виготовили небагато, тому їхня ціна на аукціонах зараз нерідко перевищує мільйон доларів.

Стан автомобілів різний. Деякі чудово збереглися, решта — потребують реставрації.

Нагадаємо, в Україні легалізували використання автомобілів з правим кермом. Такий дозвіл отримали військовослужбовці під час воєнного стану.

Як пояснюють автори ініціативи, в Україні існує критична потреба у транспорті, здатному долати бездоріжжя, а також які наділені високою прохідністю та хорошою маневреністю. Серед них: пікапи, броньовані автомобілі, реанімобілі, позашляховики та мікроавтобуси.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз