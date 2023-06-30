У США виявили колекцію рідкісних автівок 60-х років
У Сполучених Штатах Америки знайшли унікальну колекцію спортивних автомобілів. Їх виявили у старому закинутому складі. У колекції налічується близько двох десятків старовинних автівок.
Про знахідку ретроавтомоблів повідомили у YouТube-каналі Auto Archaeology.
Колекція старовинних автівок
Повідомляється, що у колекції є досить цікаві автомобілі: серійні версії спорткарів, які брали участь в американському чемпіонаті NASCAR.
Найціннішими є кілька Dodge Charger Daytona та Plymouth Road Runner Superbird. Це перші у світі серійні авто з антикрилами. Покращена аеродинаміка дозволяла цим авто розганятися на овальних трасах до 320-330 км/год.
Загалом таких машин виготовили небагато, тому їхня ціна на аукціонах зараз нерідко перевищує мільйон доларів.
Стан автомобілів різний. Деякі чудово збереглися, решта — потребують реставрації.
Нагадаємо, в Україні легалізували використання автомобілів з правим кермом. Такий дозвіл отримали військовослужбовці під час воєнного стану.
Як пояснюють автори ініціативи, в Україні існує критична потреба у транспорті, здатному долати бездоріжжя, а також які наділені високою прохідністю та хорошою маневреністю. Серед них: пікапи, броньовані автомобілі, реанімобілі, позашляховики та мікроавтобуси.