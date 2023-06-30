У США виявили колекцію рідкісних автівок 60-х років

Колекція раритетних авто. Фото: Скриншот

У Сполучених Штатах Америки знайшли унікальну колекцію спортивних автомобілів. Їх виявили у старому закинутому складі. У колекції налічується близько двох десятків старовинних автівок.

Про знахідку ретроавтомоблів повідомили у YouТube-каналі Auto Archaeology.

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Колекція старовинних автівок

Повідомляється, що у колекції є досить цікаві автомобілі: серійні версії спорткарів, які брали участь в американському чемпіонаті NASCAR.

Найціннішими є кілька Dodge Charger Daytona та Plymouth Road Runner Superbird. Це перші у світі серійні авто з антикрилами. Покращена аеродинаміка дозволяла цим авто розганятися на овальних трасах до 320-330 км/год.

Загалом таких машин виготовили небагато, тому їхня ціна на аукціонах зараз нерідко перевищує мільйон доларів.

Стан автомобілів різний. Деякі чудово збереглися, решта — потребують реставрації.

Нагадаємо, в Україні легалізували використання автомобілів з правим кермом. Такий дозвіл отримали військовослужбовці під час воєнного стану.

Як пояснюють автори ініціативи, в Україні існує критична потреба у транспорті, здатному долати бездоріжжя, а також які наділені високою прохідністю та хорошою маневреністю. Серед них: пікапи, броньовані автомобілі, реанімобілі, позашляховики та мікроавтобуси.