В США обнаружили коллекцию редких автомобилей 60-х годов

Коллекция раритетных автомобилей. Фото: Скриншот

В Соединенных Штатах Америки нашли уникальную коллекцию спортивных автомобилей. Их обнаружили в старом заброшенном складе. В коллекции насчитывается около двух десятков старинных автомобилей.

О находке ретроавтомобилей сообщили в YouTube-канале Auto Archaeology.

Читайте также:

Коллекция старинных автомобилей

Сообщается, что у коллекции есть довольно интересные автомобили: серийные версии спорткаров, участвовавших в американском чемпионате NASCAR.

Самыми ценными являются несколько Dodge Charger Daytona и Plymouth Road Runner Superbird. Это первые в мире серийные авто с антикрыльями. Улучшенная аэродинамика позволяла этим авто разгоняться на овальных трассах до 320-330 км/ч.

В общем, таких машин изготовили немного, поэтому их цена на аукционах сейчас нередко превышает миллион долларов.

Состояние автомобилей разное. Некоторые прекрасно сохранились, остальные нуждаются в реставрации.

Напомним, в Украине легализовали использование автомобилей с правым рулем. Такое разрешение получили военнослужащие во время военного положения.

Как объясняют авторы инициативы, в Украине существует критическая потребность в транспорте, способном преодолевать бездорожье, а также наделенные высокой проходимостью и хорошей маневренностью. Среди них: пикапы, бронированные автомобили, реанимобили, внедорожники и микроавтобусы.