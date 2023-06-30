Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В США обнаружили коллекцию редких автомобилей 60-х годов arrow

В США обнаружили коллекцию редких автомобилей 60-х годов

30 июня 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В США обнаружили коллекцию редких автомобилей 60-х годов
Коллекция раритетных автомобилей. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Соединенных Штатах Америки нашли уникальную коллекцию спортивных автомобилей. Их обнаружили в старом заброшенном складе. В коллекции насчитывается около двух десятков старинных автомобилей.

О находке ретроавтомобилей сообщили в YouTube-канале Auto Archaeology.

Читайте также:

Коллекция старинных автомобилей

Сообщается, что у коллекции есть довольно интересные автомобили: серийные версии спорткаров, участвовавших в американском чемпионате NASCAR.

Самыми ценными являются несколько Dodge Charger Daytona и Plymouth Road Runner Superbird. Это первые в мире серийные авто с антикрыльями. Улучшенная аэродинамика позволяла этим авто разгоняться на овальных трассах до 320-330 км/ч.

В общем, таких машин изготовили немного, поэтому их цена на аукционах сейчас нередко превышает миллион долларов.

Состояние автомобилей разное. Некоторые прекрасно сохранились, остальные нуждаются в реставрации.

Напомним, в Украине легализовали использование автомобилей с правым рулем. Такое разрешение получили военнослужащие во время военного положения.

Как объясняют авторы инициативы, в Украине существует критическая потребность в транспорте, способном преодолевать бездорожье, а также наделенные высокой проходимостью и хорошей маневренностью. Среди них: пикапы, бронированные автомобили, реанимобили, внедорожники и микроавтобусы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз