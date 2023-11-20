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Стало известно, откуда и за сколько украинцы везут больше всего б/у авто

20 ноября 2023 15:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Подержанные авто: откуда и за сколько украинцы везут больше всего б/у машин
Дилеры перестроили логистику американских автомобилей после блокировки портов российскими агрессорами. Фото: motortrend.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В октябре 2023 года в Украину завезли 27,1 тыс. подержанных легковых автомобилей. Среди стран самым крупным поставщиком машин с пробегом в нашу страну стали США.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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После существенного уменьшения импорта автомобилей из США и Канады из-за блокировки украинских морских портов российскими оккупантами североамериканское направление постепенно восстанавливается. Дилеры перестроили логистику через порты Литвы, Румынии и Польши. Везти машины из Америки стало дороже, однако для украинцев покупать такие автомобили все равно выгодно. Итак, по итогам октября 2023 года из США импортировали 9 тыс. автомобилей (свыше 33% от всего количества).

ТОП 5 стран, откуда привозили подержанные авто в Украину в октябре 2023 года

  1. США: 9 тыс. шт.
  2. Германия: 4,8 тыс. шт.
  3. Польша: 3,5 тыс. шт.
  4. Словакия: 1,5 тыс. шт.
  5. Норвегия: 1 тыс. шт.

Сколько заплатили за импортные подержанные авто

В октябре 2023 года украинцы приобрели за границей подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 8,5 млрд грн.

  1. США: 3515,2 млн грн.
  2. Германия: 1 067,6 млн. грн.
  3. Польша: 966,8 млн. грн.
  4. Китай: 513,4 млн. грн.
  5. Норвегия: 463,6 млн. грн.

Средняя стоимость импортных подержанных машин

Наибольшим спросом среди украинцев пользуются автомобили за 1-2 тыс. долларов, которых было в октябре более 11% от общего количества ввезенных. Почти 73% всех импортных легковых автомобилей стоили менее 10 тыс. долларов.

Самые дорогие автомобили

Самыми дорогими оказались подержанные легковушки из Китая — в среднем по 33,8 тыс. долларов за единицу. Скорее всего здесь речь идет о "почти новых" электромобилях, которые проходят таможенное оформление как подержанные.

  1. Китай: 33 848 долларов.
  2. Венгрия: 12 873 долларов.
  3. Норвегия: 12 189 долларов.
  4. США: 10 706 долларов.
  5. Канада: 8960 долларов.

Самые дешевые авто

  1. Словения: 5287 долларов.
  2. Бельгия: 5384 долларов.
  3. Испания: 5517 долларов.
  4. Литва: 5712 долларов.
  5. Эстония: 5751 долларов.

Ранее мы писали о лучших авто, которые рекомендуют британские водители. Также сообщалось, что в США обнаружили коллекцию редких автомобилей 1960-х годов.

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