Подержанные авто: откуда и за сколько украинцы везут больше всего б/у машин

Стало известно, откуда и за сколько украинцы везут больше всего б/у авто
В октябре 2023 года в Украину завезли 27,1 тыс. подержанных легковых автомобилей. Среди стран самым крупным поставщиком машин с пробегом в нашу страну стали США.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
После существенного уменьшения импорта автомобилей из США и Канады из-за блокировки украинских морских портов российскими оккупантами североамериканское направление постепенно восстанавливается. Дилеры перестроили логистику через порты Литвы, Румынии и Польши. Везти машины из Америки стало дороже, однако для украинцев покупать такие автомобили все равно выгодно. Итак, по итогам октября 2023 года из США импортировали 9 тыс. автомобилей (свыше 33% от всего количества).
ТОП 5 стран, откуда привозили подержанные авто в Украину в октябре 2023 года
- США: 9 тыс. шт.
- Германия: 4,8 тыс. шт.
- Польша: 3,5 тыс. шт.
- Словакия: 1,5 тыс. шт.
- Норвегия: 1 тыс. шт.
Сколько заплатили за импортные подержанные авто
В октябре 2023 года украинцы приобрели за границей подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 8,5 млрд грн.
- США: 3515,2 млн грн.
- Германия: 1 067,6 млн. грн.
- Польша: 966,8 млн. грн.
- Китай: 513,4 млн. грн.
- Норвегия: 463,6 млн. грн.
Средняя стоимость импортных подержанных машин
Наибольшим спросом среди украинцев пользуются автомобили за 1-2 тыс. долларов, которых было в октябре более 11% от общего количества ввезенных. Почти 73% всех импортных легковых автомобилей стоили менее 10 тыс. долларов.
Самые дорогие автомобили
Самыми дорогими оказались подержанные легковушки из Китая — в среднем по 33,8 тыс. долларов за единицу. Скорее всего здесь речь идет о "почти новых" электромобилях, которые проходят таможенное оформление как подержанные.
- Китай: 33 848 долларов.
- Венгрия: 12 873 долларов.
- Норвегия: 12 189 долларов.
- США: 10 706 долларов.
- Канада: 8960 долларов.
Самые дешевые авто
- Словения: 5287 долларов.
- Бельгия: 5384 долларов.
- Испания: 5517 долларов.
- Литва: 5712 долларов.
- Эстония: 5751 долларов.
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