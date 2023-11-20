Подержанные авто: откуда и за сколько украинцы везут больше всего б/у машин

Дилеры перестроили логистику американских автомобилей после блокировки портов российскими агрессорами. Фото: motortrend.com

В октябре 2023 года в Украину завезли 27,1 тыс. подержанных легковых автомобилей. Среди стран самым крупным поставщиком машин с пробегом в нашу страну стали США.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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После существенного уменьшения импорта автомобилей из США и Канады из-за блокировки украинских морских портов российскими оккупантами североамериканское направление постепенно восстанавливается. Дилеры перестроили логистику через порты Литвы, Румынии и Польши. Везти машины из Америки стало дороже, однако для украинцев покупать такие автомобили все равно выгодно. Итак, по итогам октября 2023 года из США импортировали 9 тыс. автомобилей (свыше 33% от всего количества).

ТОП 5 стран, откуда привозили подержанные авто в Украину в октябре 2023 года

США: 9 тыс. шт. Германия: 4,8 тыс. шт. Польша: 3,5 тыс. шт. Словакия: 1,5 тыс. шт. Норвегия: 1 тыс. шт.

Сколько заплатили за импортные подержанные авто

В октябре 2023 года украинцы приобрели за границей подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 8,5 млрд грн.

США: 3515,2 млн грн. Германия: 1 067,6 млн. грн. Польша: 966,8 млн. грн. Китай: 513,4 млн. грн. Норвегия: 463,6 млн. грн.

Средняя стоимость импортных подержанных машин

Наибольшим спросом среди украинцев пользуются автомобили за 1-2 тыс. долларов, которых было в октябре более 11% от общего количества ввезенных. Почти 73% всех импортных легковых автомобилей стоили менее 10 тыс. долларов.

Самые дорогие автомобили

Самыми дорогими оказались подержанные легковушки из Китая — в среднем по 33,8 тыс. долларов за единицу. Скорее всего здесь речь идет о "почти новых" электромобилях, которые проходят таможенное оформление как подержанные.

Китай: 33 848 долларов. Венгрия: 12 873 долларов. Норвегия: 12 189 долларов. США: 10 706 долларов. Канада: 8960 долларов.

Самые дешевые авто

Словения: 5287 долларов. Бельгия: 5384 долларов. Испания: 5517 долларов. Литва: 5712 долларов. Эстония: 5751 долларов.

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