Не путайте: как правильно совершить опережение и обгон авто на дороге
6 июля 2023 21:51
Во время опасного обгона часто случаются ДТП. Фото: uamotors
Обгон и опережение — это два разных маневра. Чтобы безопасно выполнить оба, нужно ощущать разницу.
Опережение — это движение авто быстрее попутного транспорта, двигающегося по смежной полосе рядом.
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Обгон — опережение одного или нескольких автомобилей, связанное с выездом на встречку.
Обгон запрещен:
- на перекрестке;
- на железнодорожных переездах и ближе 100 м к нему;
- ближе 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне его;
- в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченнім обзором или в условиях недостаточной видимости;
- авто, которое само совершает обгон или объезд;
- в туннелях;
- на дорогах, имеющих две и более полосы в одном направлении;
- автоколонны, позади которой движется машина с включенным проблесковым маячком, кроме оранжевого.
Раньше мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево.
Также сообщалось, когда можно пересекать двойную осевую линию разметки.