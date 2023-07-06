Как правильно совершить опережение и обгон авто на дороге

Во время опасного обгона часто случаются ДТП. Фото: uamotors

Обгон и опережение — это два разных маневра. Чтобы безопасно выполнить оба, нужно ощущать разницу.

Опережение — это движение авто быстрее попутного транспорта, двигающегося по смежной полосе рядом.

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Обгон — опережение одного или нескольких автомобилей, связанное с выездом на встречку.

Обгон запрещен:

на перекрестке;

на железнодорожных переездах и ближе 100 м к нему;

ближе 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне его;

в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченнім обзором или в условиях недостаточной видимости;

авто, которое само совершает обгон или объезд;

в туннелях;

на дорогах, имеющих две и более полосы в одном направлении;

автоколонны, позади которой движется машина с включенным проблесковым маячком, кроме оранжевого.

Запрещено обгонять авто, которое совершает обгон или объезд.

Раньше мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево.

Также сообщалось, когда можно пересекать двойную осевую линию разметки.