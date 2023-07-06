Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Не путайте: как правильно совершить опережение и обгон авто на дороге arrow

Не путайте: как правильно совершить опережение и обгон авто на дороге

6 июля 2023 21:51
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как правильно совершить опережение и обгон авто на дороге
Во время опасного обгона часто случаются ДТП. Фото: uamotors
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Обгон и опережение — это два разных маневра. Чтобы безопасно выполнить оба, нужно ощущать разницу.

Опережение — это движение авто быстрее попутного транспорта, двигающегося по смежной полосе рядом.

Читайте также:

Обгон — опережение одного или нескольких автомобилей, связанное с выездом на встречку.

Обгон запрещен:

  • на перекрестке;
  • на железнодорожных переездах и ближе 100 м к нему;
  • ближе 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне его;
  • в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченнім обзором или в условиях недостаточной видимости;
  • авто, которое само совершает обгон или объезд;
  • в туннелях;
  • на дорогах, имеющих две и более полосы в одном направлении;
  • автоколонны, позади которой движется машина с включенным проблесковым маячком, кроме оранжевого.
null
Запрещено обгонять авто, которое совершает обгон или объезд.

Раньше мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево.

Также сообщалось, когда можно пересекать двойную осевую линию разметки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз