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Не плутайте: як правильно здійснити випередження та обгін авто на дорозі

6 липня 2023 21:51
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як правильно здійснити випередження та обгін авто на дорозі
Під час небезпечного обгону часто трапляються ДТП. Фото: uamotors
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Обгін і випередження — це два різних маневри. Щоб безпечно виконати обидва, потрібно відчувати різницю.

Випередження — це рух авто, швидший за попутний транспорт, що рухається суміжною смугою поряд.

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Обгін — випередження одного або кількох авто, пов’язане з виїздом на зустрічну.

Обгін заборонений:

  • на перехресті;
  • на залізничних переїздах та ближче 100 м перед ними;
  • ближче 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза ним;
  • у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
  • авто, яке само здійснює обгін або об’їзд;
  • у тунелях;
  • на дорогах, що мають дві та більше смуги в одному напрямку;
  • автоколони, позаду якої рухається машина з увімкненим проблисковим маячком, крім оранжевого.
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Заборонено обганяти авто, яке саме здійснює обгін або об’їзд.

Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч.

Також повідомляли, коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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