Як правильно здійснити випередження та обгін авто на дорозі

Під час небезпечного обгону часто трапляються ДТП. Фото: uamotors

Обгін і випередження — це два різних маневри. Щоб безпечно виконати обидва, потрібно відчувати різницю.

Випередження — це рух авто, швидший за попутний транспорт, що рухається суміжною смугою поряд.

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Обгін — випередження одного або кількох авто, пов’язане з виїздом на зустрічну.

Обгін заборонений:

на перехресті;

на залізничних переїздах та ближче 100 м перед ними;

ближче 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза ним;

у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;

авто, яке само здійснює обгін або об’їзд;

у тунелях;

на дорогах, що мають дві та більше смуги в одному напрямку;

автоколони, позаду якої рухається машина з увімкненим проблисковим маячком, крім оранжевого.

Заборонено обганяти авто, яке саме здійснює обгін або об’їзд.

Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч.

Також повідомляли, коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки.