Не плутайте: як правильно здійснити випередження та обгін авто на дорозі
6 липня 2023 21:51
Під час небезпечного обгону часто трапляються ДТП. Фото: uamotors
Обгін і випередження — це два різних маневри. Щоб безпечно виконати обидва, потрібно відчувати різницю.
Випередження — це рух авто, швидший за попутний транспорт, що рухається суміжною смугою поряд.
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Обгін — випередження одного або кількох авто, пов’язане з виїздом на зустрічну.
Обгін заборонений:
- на перехресті;
- на залізничних переїздах та ближче 100 м перед ними;
- ближче 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза ним;
- у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
- авто, яке само здійснює обгін або об’їзд;
- у тунелях;
- на дорогах, що мають дві та більше смуги в одному напрямку;
- автоколони, позаду якої рухається машина з увімкненим проблисковим маячком, крім оранжевого.
Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч.
Також повідомляли, коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки.