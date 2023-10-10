Новая Toyota Prius получит 300 л.с. и аэродинамический дизайн: подробности

Toyota Prius GRMN будет иметь спортивные формы. Фото: Toyota

В Японии готовят высокопроизводительную версию Prius с отметкой подразделения Toyota GRMN (Gazoo Racing Masters of Nurburgring). Это принесет гибриду дополнительную мощность, лучшую аэродинамику, повышенную жесткость конструкции и улучшенный внешний вид.

Об этом сообщил Autoevolution.

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Инженеры Gazoo Racing должны:

настроить подвески авто для более острой управляемости;

модернизировать тормозную систему, чтобы она справилась с дополнительной мощностью машины.

Концепт Toyota Prius GRMN получил

капот из углеродного волокна;

235/50R18-дюймовые шины;

эксклюзивные аэродинамические колесные диски;

переделанные передний и задний бамперы и заднее антикрыло для дополнительной прижимной силы.

Каким будет двигатель Toyota Prius GRMN

Будущая версия будет оснащаться модифицированным 2 л двигателем, интегрированным в гибридную систему, общей мощностью более 300 л. с.

Пока нет информации, будет ли будущая спортивная версия иметь передний или задний привод. Toyota Prius GRMN построен на архитектуре TNGA, но с настройками, более присущими спортивному автомобилю.

Фото: Toyota

Toyota Prius GRMN должна дебютировать в 2024 году.

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