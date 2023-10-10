Новая Toyota Prius получит 300 л.с. и аэродинамический дизайн: подробности
В Японии готовят высокопроизводительную версию Prius с отметкой подразделения Toyota GRMN (Gazoo Racing Masters of Nurburgring). Это принесет гибриду дополнительную мощность, лучшую аэродинамику, повышенную жесткость конструкции и улучшенный внешний вид.
Об этом сообщил Autoevolution.
Инженеры Gazoo Racing должны:
- настроить подвески авто для более острой управляемости;
- модернизировать тормозную систему, чтобы она справилась с дополнительной мощностью машины.
Концепт Toyota Prius GRMN получил
- капот из углеродного волокна;
- 235/50R18-дюймовые шины;
- эксклюзивные аэродинамические колесные диски;
- переделанные передний и задний бамперы и заднее антикрыло для дополнительной прижимной силы.
Каким будет двигатель Toyota Prius GRMN
Будущая версия будет оснащаться модифицированным 2 л двигателем, интегрированным в гибридную систему, общей мощностью более 300 л. с.
Пока нет информации, будет ли будущая спортивная версия иметь передний или задний привод. Toyota Prius GRMN построен на архитектуре TNGA, но с настройками, более присущими спортивному автомобилю.
Toyota Prius GRMN должна дебютировать в 2024 году.
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