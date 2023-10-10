Нова Toyota Prius отримає 300 к.с. та аеродинамічний дизайн: подробиці
В Японії готують високопродуктивну версію Prius з позначкою підрозділу Toyota GRMN (Gazoo Racing Masters of Nurburgring). Це принесе гібриду додаткову потужність, ліпшу аеродинаміку, підвищену жорсткість конструкції та покращений зовнішній вигляд.
Про це повідомив Autoevolution.
Інженери Gazoo Racing повинні:
- налаштувати підвіски авто для гострішої керованості;
- модернізувати гальмівну систему, щоб вона впоралася з додатковою потужністю машини.
Концепткар Toyota Prius GRMN отримав
- капот з вуглецевого волокна;
- 235/50R18-дюймові шини;
- ексклюзивні аеродинамічні колісні диски;
- перероблені передній і задній бампери та заднє антикрило для додаткової притискної сили.
Яким буде двигун Toyota Prius GRMN
Майбутня версія буде оснащуватися модифікованим 2 л двигуном, інтегрованим в гібридну систему, загальною потужністю понад 300 к. с.
Поки немає інформації, чи матиме майбутня спортивна версія передній або задній привід. Toyota Prius GRMN побудований на архітектурі TNGA, але з налаштуваннями, більш притаманними спортивному автомобілю.
Toyota Prius GRMN повинна дебютувати у 2024 році.
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