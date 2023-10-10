Нова Toyota Prius отримає 300 к.с. та аеродинамічний дизайн: подробиці

Toyota Prius GRMN матиме спортивні форми. Фото: Toyota

В Японії готують високопродуктивну версію Prius з позначкою підрозділу Toyota GRMN (Gazoo Racing Masters of Nurburgring). Це принесе гібриду додаткову потужність, ліпшу аеродинаміку, підвищену жорсткість конструкції та покращений зовнішній вигляд.

Про це повідомив Autoevolution.

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Інженери Gazoo Racing повинні:

налаштувати підвіски авто для гострішої керованості;

модернізувати гальмівну систему, щоб вона впоралася з додатковою потужністю машини.

Концепткар Toyota Prius GRMN отримав

капот з вуглецевого волокна;

235/50R18-дюймові шини;

ексклюзивні аеродинамічні колісні диски;

перероблені передній і задній бампери та заднє антикрило для додаткової притискної сили.

Яким буде двигун Toyota Prius GRMN

Майбутня версія буде оснащуватися модифікованим 2 л двигуном, інтегрованим в гібридну систему, загальною потужністю понад 300 к. с.

Поки немає інформації, чи матиме майбутня спортивна версія передній або задній привід. Toyota Prius GRMN побудований на архітектурі TNGA, але з налаштуваннями, більш притаманними спортивному автомобілю.

Фото: Toyota

Toyota Prius GRMN повинна дебютувати у 2024 році.

Раніше ми писали, що Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Також повідомляли, що серед найпопулярніших в Україні автомобілей є моделі Toyota.