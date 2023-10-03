Собака за рулем: полиция не оценила цирковой трюк и оштрафовала владельца авто

Собака — друг человека, но точно не его водитель. Фото: freepik

Полиция Словакии оштрафовала владельца авто, когда заметили через камеру наблюдения, что на кресле за рулем машины сидит собака. Попытки водителя оправдаться были тщетными.

Об этом сообщил BBC.

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Произошло это событие в селе Штерусы, расположенном к северо-востоку от столицы страны Братиславы. На фотографии с камеры наблюдения, опубликованной в Facebook, видно, что на водительском сиденье автомобиля Skoda сидит собака.

Владелец автомобиля рассказал, что его собака внезапно прыгнула ему на колени во время движения, в результате чего он нечаянно превысила скорость, нажав от испуга педаль газа.

Полиция ответила на это, что видеозапись четко показывает, никакого резкого движения в машине не было. То есть водитель не говорит всей правды.

В итоге владельцу авто выписали штраф, правда, не понятно — за превышение скорости или за то, что не пристегнул животное в двигавшемся транспортном средстве.

Также полиция обратилась к водителям с призывом надежно удерживать своих домашних животных во время движения.

"Даже маленькое животное может угрожать вашей жизни и здоровью во время движения", — подчеркнули в полиции.

Собака по кличке Хавино попыталась овладеть вождением авто. Фото: Facebook

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