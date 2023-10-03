Собака за рулем: полиция не оценила цирковой трюк и оштрафовала владельца авто
Полиция Словакии оштрафовала владельца авто, когда заметили через камеру наблюдения, что на кресле за рулем машины сидит собака. Попытки водителя оправдаться были тщетными.
Об этом сообщил BBC.
Полицию не впечатлили аргументы водителя
Произошло это событие в селе Штерусы, расположенном к северо-востоку от столицы страны Братиславы. На фотографии с камеры наблюдения, опубликованной в Facebook, видно, что на водительском сиденье автомобиля Skoda сидит собака.
Владелец автомобиля рассказал, что его собака внезапно прыгнула ему на колени во время движения, в результате чего он нечаянно превысила скорость, нажав от испуга педаль газа.
Полиция ответила на это, что видеозапись четко показывает, никакого резкого движения в машине не было. То есть водитель не говорит всей правды.
В итоге владельцу авто выписали штраф, правда, не понятно — за превышение скорости или за то, что не пристегнул животное в двигавшемся транспортном средстве.
Также полиция обратилась к водителям с призывом надежно удерживать своих домашних животных во время движения.
"Даже маленькое животное может угрожать вашей жизни и здоровью во время движения", — подчеркнули в полиции.
Ранее мы писали, что польский перевозчик получил астрономический штраф от полиции в Швеции. Также сообщалось, что в Латвии будут штрафовать водителей за пророссийские наклейки на автомобилях.