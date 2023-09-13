Перевозчик получил огромный штраф от полиции в Швеции: что случилось

Шведская дорожная полиция еще никогда не выписывала столь огромных штрафов. Фото: winner.ua

В Швеции во время проверки местная полиция оштрафовала грузовик польского перевозчика более чем на 33 тыс. евро. Это рекордный штраф в стране за всю историю дорожных проверок.

Об этом сообщил Logist Today.

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Недавно в Швеции прошла трехдневная проверка грузовиков для отработки методов работы с новой программой контроля над международными перевозками. В последний день инспекторы проверили автопоезд, состоявший из седельного тягача польского перевозчика и полуприцепа датского экспедитора.

Как обнаружили нарушение

Документы на международную перевозку груза были в порядке, и данные по тахографу, на первый взгляд, выглядели нормально. Фуру уже собирались отпустить, но один из автоинспекторов решил провести более тщательный контроль. В результате увидели, что на датчике коробки передач отсутствовала свинцовая пломба, которой должно быть опечатано устройство, согласно требованию, введенному в феврале 2022 года.

Почему штраф оказался слишком большим

После проверки данных тахографа выяснилось, что тягач передвигался по дорогам Швеции 20 дней. А это значит, что за каждый из этих дней за выявленное нарушение взимается штраф в размере 20 тыс. шведских крон или около 1,7 тыс. евро. Следовательно, польская транспортная компания должна выплатить сумму в размере 400 тыс. шведских крон или примерно 33,6 тыс. евро.

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