Перевізник отримав величезний штраф від поліції у Швеції: що трапилося

Шведська дорожня поліція ще ніколи не виписувала таких величезних штрафів. Фото: winner.ua

У Швеції під час перевірки місцева поліція оштрафувала вантажівку польського перевізника на понад 33 тис. євро. Це рекордний штраф, який призначався в країні за всю історію дорожніх перевірок.

Про це повідомив Logist Today.

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Недавно у Швеції відбулася триденна перевірка вантажівок для відпрацювати методи роботи з новою програмою контролю над міжнародними перевезеннями. В останній день інспектори перевірили автопоїзд, що складався із сідельного тягача польського перевізника та напівпричепа данського експедитора.

Як виявили порушення

Документи на міжнародне перевезення вантажу були гаразд, і дані з тахографа, на перший погляд, виглядали нормально. Фуру вже збиралися відпустити, але один з автоінспекторів вирішив провести ретельніший контроль. В результаті побачили, що на датчику коробки передач була відсутня свинцева пломба, якою має бути опечатаний пристрій, згідно з вимогою, введеною в лютому 2022 року.

Чому штраф виявився завеликим

Після перевірки даних тахографа з'ясувалося, що тягач пересувався дорогами Швеції 20 днів. А це означає, що за кожен із цих днів за виявлене порушення стягується штраф у розмірі 20 тис. шведських крон або майже 1,7 тис. євро. Отже, польська транспортна компанія має виплатити суму у розмірі 400 тис. шведських крон або приблизно 33,6 тис. євро.

Раніше ми писали про п’ять способів дізнатися, що вас оштрафували за порушення правил ПДР. Також повідомляли про відповідальність водія, якщо пасажир був непристебнутий під час ДТП.