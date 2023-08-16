Як водію уникнути штрафу на 17 тисяч гривень

Поліція користується тим, що водії не знають спеціального порядку огляду на наявність алкоголю у крові. Фото: porady.org.ua.

Водій несе адміністративну відповідальність не лише за керування авто у стані сп’яніння, але й за відмову пройти обстеження на наявність алкоголю у крові. Але поліція у цьому разі має суворо дотримуватися спеціального порядку проходження огляду водія, інакше штраф підлягає оскарженню.

Про це написала Твоя Машина.

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Більшість протоколів за ст. 130 КУпАП складається після відмови водіїв пройти перевірку на наявність алкоголю у крові на місці.

Адвокати зазначають, що це не є підставою для притягнення водія до адміністративної відповідальності.

Але поліція користується незнанням автовласників й виписує їм 17 тис. грн штрафу та позбавляє водійських прав на рік.

Як насправді має проходити медогляд

Якщо водій відмовився пройти огляд за допомогою спеціальних технічних засобів на місці або незгодний з результатами огляду, йому мають запропонувати пройти незалежну перевірку у медичній установі.

Водію мають видати письмове направлення до закладу охорони здоров’я, який внесено до переліку установ, яким надано право проводити подібні обстеження.

Лише після того, як водій отримав письмове направлення та відмовився від нього, поліція має право складати протокол за ст. 130 КУпАП.

В усіх інших випадках притягнення до відповідальності вважається незаконним та підлягає оскарженню.

Раніше ми писали, що Верховна Рада має намір змінить суми штрафів для водіїв авто з ГБО. Також повідомляли, коли водій може вимагати у поліції замість штрафу усне зауваження.