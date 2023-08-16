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Законодавчий трюк: як водію уникнути штрафу на 17 тисяч гривень

16 серпня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як водію уникнути штрафу на 17 тисяч гривень
Поліція користується тим, що водії не знають спеціального порядку огляду на наявність алкоголю у крові. Фото: porady.org.ua.
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Водій несе адміністративну відповідальність не лише за керування авто у стані сп’яніння, але й за відмову пройти обстеження на наявність алкоголю у крові. Але поліція у цьому разі має суворо дотримуватися спеціального порядку проходження огляду водія, інакше штраф підлягає оскарженню.

Про це написала Твоя Машина.

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Більшість протоколів за ст. 130 КУпАП складається після відмови водіїв пройти перевірку на наявність алкоголю у крові на місці.

Адвокати зазначають, що це не є підставою для притягнення водія до адміністративної відповідальності.

Але поліція користується незнанням автовласників й виписує їм 17 тис. грн штрафу та позбавляє водійських прав на рік.

Як насправді має проходити медогляд

  • Якщо водій відмовився пройти огляд за допомогою спеціальних технічних засобів на місці або незгодний з результатами огляду, йому мають запропонувати пройти незалежну перевірку у медичній установі.
  • Водію мають видати письмове направлення до закладу охорони здоров’я, який внесено до переліку установ, яким надано право проводити подібні обстеження.
  • Лише після того, як водій отримав письмове направлення та відмовився від нього, поліція має право складати протокол за ст. 130 КУпАП.
  • В усіх інших випадках притягнення до відповідальності вважається незаконним та підлягає оскарженню.

Раніше ми писали, що Верховна Рада має намір змінить суми штрафів для водіїв авто з ГБО. Також повідомляли, коли водій може вимагати у поліції замість штрафу усне зауваження.

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