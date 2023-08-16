Как водителю избежать штрафа на 17 тысяч гривен

Полиция пользуется тем, что водители не знают специального порядка осмотра на наличие алкоголя в крови. Фото: porady.org.ua.

Водитель несет административную ответственность не только за вождение в состоянии опьянения, а и за отказ пройти обследование на наличие алкоголя в крови. Но полиция в этом случае должна строго соблюдать специальный порядок прохождения осмотра водителя, иначе штраф подлежит обжалованию.

Об этом написала Твоя машина.

Читайте также:

Как полиция неправильно штрафует водителей

Большинство протоколов по ст. 130 КУоАП составляется после отказа водителей пройти проверку на наличие алкоголя в крови на месте.

Адвокаты отмечают, что это не является основанием для привлечения водителя к административной ответственности.

Но полиция пользуется незнанием автовладельцев и выписывает им 17 тыс. грн штрафа и лишает водительских прав в год.

Как на самом деле должен проходить медосмотр

Если водитель отказался пройти осмотр с помощью специальных технических средств на месте или не согласен с результатами осмотра, ему предложат пройти независимую проверку в медицинском учреждении.

Водитель должен выдать письменное направление в учреждение здравоохранения, внесенное в перечень учреждений, которым имеет право проводить подобные обследования.

Только после того, как водитель получил письменное направление и отказался от него, полиция имеет право составлять протокол по ст. 130 КУоАП.

Во всех других случаях привлечение к ответственности считается незаконным и подлежит обжалованию.

Ранее мы писали, что Верховная Рада намерена изменить суммы штрафов для водителей автомобилей с ГБО. Также сообщалось, когда водитель может потребовать у полиции вместо штрафа устное замечание.