Законодательный трюк: как водителю избежать штрафа на 17 тысяч гривен
Водитель несет административную ответственность не только за вождение в состоянии опьянения, а и за отказ пройти обследование на наличие алкоголя в крови. Но полиция в этом случае должна строго соблюдать специальный порядок прохождения осмотра водителя, иначе штраф подлежит обжалованию.
Об этом написала Твоя машина.
Как полиция неправильно штрафует водителей
Большинство протоколов по ст. 130 КУоАП составляется после отказа водителей пройти проверку на наличие алкоголя в крови на месте.
Адвокаты отмечают, что это не является основанием для привлечения водителя к административной ответственности.
Но полиция пользуется незнанием автовладельцев и выписывает им 17 тыс. грн штрафа и лишает водительских прав в год.
Как на самом деле должен проходить медосмотр
- Если водитель отказался пройти осмотр с помощью специальных технических средств на месте или не согласен с результатами осмотра, ему предложат пройти независимую проверку в медицинском учреждении.
- Водитель должен выдать письменное направление в учреждение здравоохранения, внесенное в перечень учреждений, которым имеет право проводить подобные обследования.
- Только после того, как водитель получил письменное направление и отказался от него, полиция имеет право составлять протокол по ст. 130 КУоАП.
- Во всех других случаях привлечение к ответственности считается незаконным и подлежит обжалованию.
Ранее мы писали, что Верховная Рада намерена изменить суммы штрафов для водителей автомобилей с ГБО. Также сообщалось, когда водитель может потребовать у полиции вместо штрафа устное замечание.