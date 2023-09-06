ТОП 10 автомобилей для владельцев собак в 2023 году
Автомобиль владельца собаки должен быть с качественным и просторным салоном, который выдержит любое количество когтей. Вопрос актуален, ведь, по разным данным, в Украине насчитывается более 5 млн домашних собак.
Британский журнал What Car? назвал 10 лучших автомобилей для собачников, в которых их домашние любимцы будут чувствовать себя комфортнее всего.
Практичность для владельцев авто с собаками является ключевым фактором. Лучше избегать автомобилей, которые не позволяют собаке удобно ложиться и вставать. Также не стоит брать автомобиль с широкими кромками багажника, которые может преодолеть только занимающееся конкуром животное.
Также стоит обращать внимание на наличие в предложении к авто ряду специальных аксессуаров, которые обеспечат вам и вашей собаке комфорт и безопасность.
Как безопасно перевозить собаку в авто
Самый безопасный вариант — специальная автопереноска. Ее можно прикрепить к автомобилю и уменьшить вероятность того, что ваша собака будет отвлекаться во время движения.
Подходят ли внедорожники для собак
Внедорожники — это хороший вариант для владельцев собак через просторный салон. К тому же, полноприводные модели пригодятся водителям, которые с собакой регулярно путешествуют по бездорожью и в сельской местности.
Какое лучшее маленькое авто для владельцев собак
Skoda Fabia — лучший выбор среди небольших автомобилей. Она достаточно просторна и доступна с пакетом Skoda Pet Pack, содержащим защиту для собак, чехол для багажника и защиту заднего бампера.
ТОП 10 авто для владельцев собак в 2023 году
- Skoda Superb Estate
- Tesla Model Y
- Volkswagen ID.Buzz
- Dacia Jogger
- Land Rover Defender 110
- Skoda Enyaq
- Kia Sportage
- MG5
- Volkswagen Multivan
- Range Rover Sport
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