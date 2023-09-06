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ТОП 10 автомобилей для владельцев собак в 2023 году

6 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 10 автомобилей для владельцев собак в 2023 году
Наличие домашнего питомца диктует требования и к модели авто его владельца. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Автомобиль владельца собаки должен быть с качественным и просторным салоном, который выдержит любое количество когтей. Вопрос актуален, ведь, по разным данным, в Украине насчитывается более 5 млн домашних собак.

Британский журнал What Car? назвал 10 лучших автомобилей для собачников, в которых их домашние любимцы будут чувствовать себя комфортнее всего.

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Практичность для владельцев авто с собаками является ключевым фактором. Лучше избегать автомобилей, которые не позволяют собаке удобно ложиться и вставать. Также не стоит брать автомобиль с широкими кромками багажника, которые может преодолеть только занимающееся конкуром животное.

Также стоит обращать внимание на наличие в предложении к авто ряду специальных аксессуаров, которые обеспечат вам и вашей собаке комфорт и безопасность.

Как безопасно перевозить собаку в авто

Самый безопасный вариант — специальная автопереноска. Ее можно прикрепить к автомобилю и уменьшить вероятность того, что ваша собака будет отвлекаться во время движения.

Подходят ли внедорожники для собак

Внедорожники — это хороший вариант для владельцев собак через просторный салон. К тому же, полноприводные модели пригодятся водителям, которые с собакой регулярно путешествуют по бездорожью и в сельской местности.

Какое лучшее маленькое авто для владельцев собак

Skoda Fabia — лучший выбор среди небольших автомобилей. Она достаточно просторна и доступна с пакетом Skoda Pet Pack, содержащим защиту для собак, чехол для багажника и защиту заднего бампера.

ТОП 10 авто для владельцев собак в 2023 году

  1. Skoda Superb Estate
  2. Tesla Model Y
  3. Volkswagen ID.Buzz
  4. Dacia Jogger
  5. Land Rover Defender 110
  6. Skoda Enyaq
  7. Kia Sportage
  8. MG5
  9. Volkswagen Multivan
  10. Range Rover Sport

Ранее мы писали о брендах, выпускающих самые надежные в мире авто. Также публиковали ТОП 5 самых дешевых новых электромобилей в Украине в августе 2023 года.

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