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ТОП 10 автомобілів для власників собак у 2023 році

6 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 10 автомобілів для власників собак у 2023 році
Наявність домашнього улюбленця диктує вимоги й до моделі авто його власника. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Авто власника собаки має бути з якісним та просторим салоном, який витримає будь-яку кількість кігтів. Питання актуальне, адже, за різними даними, в Україні нараховується понад 5 млн домашніх собак.

Британський журнал What Car? назвав 10 найкращих автомобілів для собачників, в яких їхні домашні улюбленці будуть почуватися найкомфортніше.

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Практичність для автовласників з собаками є ключовим фактором. Краще уникати авто, які не дозволяють собаці зручно лягати та вставати. Також не варто брати автомобіль з широкими кромками багажника, які може подолати лише тварина, що займається конкуром.

Також варто звертати увагу на наявність у пропозиції до авто низки спеціальних аксесуарів, які забезпечать вам та вашому собаці комфорт й безпеку.

Як безпечно перевозити собаку в авто

Найбезпечніший варіант — спеціальна автопереноска. Її можна прикріпити до автомобіля та зменшити ймовірність того, що ваша собака буде відвертати увагу під час руху.

Чи підходять позашляховики для собак

Позашляховики — це гарний варіант для власників собак через просторий салон. До того ж повнопривідні моделі згодяться водіям, які з собакою регулярно подорожують бездоріжжям та у сільській місцевості.

Яке найкраще маленьке авто для власників собак

Skoda Fabia — найкращий вибір серед невеликих автомобілів. Вона досить простора та доступна з пакетом Skoda Pet Pack, який містить захист для собак, чохол для багажника та захист заднього бампера.

ТОП 10 авто для власників собак у 2023 році

  1. Skoda Superb Estate
  2. Tesla Model Y
  3. Volkswagen ID.Buzz
  4. Dacia Jogger
  5. Land Rover Defender 110
  6. Skoda Enyaq
  7. Kia Sportage
  8. MG5
  9. Volkswagen Multivan
  10. Range Rover Sport

Раніше ми писали про бренди, які випускають найнадійніші у світі авто. Також публікували ТОП 5 найдешевших нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року.

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