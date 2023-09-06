ТОП 10 автомобілів для власників собак у 2023 році
Авто власника собаки має бути з якісним та просторим салоном, який витримає будь-яку кількість кігтів. Питання актуальне, адже, за різними даними, в Україні нараховується понад 5 млн домашніх собак.
Британський журнал What Car? назвав 10 найкращих автомобілів для собачників, в яких їхні домашні улюбленці будуть почуватися найкомфортніше.
Практичність для автовласників з собаками є ключовим фактором. Краще уникати авто, які не дозволяють собаці зручно лягати та вставати. Також не варто брати автомобіль з широкими кромками багажника, які може подолати лише тварина, що займається конкуром.
Також варто звертати увагу на наявність у пропозиції до авто низки спеціальних аксесуарів, які забезпечать вам та вашому собаці комфорт й безпеку.
Як безпечно перевозити собаку в авто
Найбезпечніший варіант — спеціальна автопереноска. Її можна прикріпити до автомобіля та зменшити ймовірність того, що ваша собака буде відвертати увагу під час руху.
Чи підходять позашляховики для собак
Позашляховики — це гарний варіант для власників собак через просторий салон. До того ж повнопривідні моделі згодяться водіям, які з собакою регулярно подорожують бездоріжжям та у сільській місцевості.
Яке найкраще маленьке авто для власників собак
Skoda Fabia — найкращий вибір серед невеликих автомобілів. Вона досить простора та доступна з пакетом Skoda Pet Pack, який містить захист для собак, чохол для багажника та захист заднього бампера.
ТОП 10 авто для власників собак у 2023 році
- Skoda Superb Estate
- Tesla Model Y
- Volkswagen ID.Buzz
- Dacia Jogger
- Land Rover Defender 110
- Skoda Enyaq
- Kia Sportage
- MG5
- Volkswagen Multivan
- Range Rover Sport
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