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Собака за кермом: поліція не оцінила цирковий трюк та оштрафувала власника авто

3 жовтня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Собака за кермом: поліція не оцінила цирковий трюк та оштрафувала власника авто
Собака — друг людини, але точно не її водій. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Поліція Словаччини оштрафувала власника авто, коли помітили через камеру спостереження, що на кріслі за кермом машини сидить собака. Спроби водія виправдатися були марними.

Про це повідомив BBC.

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Сталася ця подія в селі Штеруси, що знаходиться на північний схід від столиці країни Братислави. На фотографії з камери, опублікованій у Facebook, видно, що на водійському сидінні автомобіля марки Skoda сидить собака.

Власник автомобіля розповів, що його собака раптово стрибнув йому на коліна під час руху, внаслідок чого він невимушено перевищив швидкість, втопивши з переляку педаль газу.

Поліція на це відповіла, що відеозапис чітко показує, що жодного різкого руху в машині не було. Тобто водій не говорить усієї правди.

У підсумку власнику авто виписали штраф, щоправда, не зрозуміло — за перевищення швидкості або за те, що не пристебнув тварину в транспортному засобі, що рухався.

Також поліція звернулася до водіїв із закликом надійно утримувати своїх домашніх тварин під час руху.

"Навіть маленька тварина може загрожувати вашому життю і здоров'ю під час руху", — підкреслили в поліції.

Собака на прізвисько Хавіно спробувала опанувати кермування авто. Фото: Facebook

Раніше ми писали, за що польський перевізник отримав астрономічний штраф від поліції у Швеції. Також повідомляли, шо у Латвії штрафуватимуть водіїв за проросійські наліпки на автомобілях.

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