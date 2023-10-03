Собака за кермом: поліція не оцінила цирковий трюк та оштрафувала власника авто
Поліція Словаччини оштрафувала власника авто, коли помітили через камеру спостереження, що на кріслі за кермом машини сидить собака. Спроби водія виправдатися були марними.
Про це повідомив BBC.
Поліцію не вразили аргументи водія
Сталася ця подія в селі Штеруси, що знаходиться на північний схід від столиці країни Братислави. На фотографії з камери, опублікованій у Facebook, видно, що на водійському сидінні автомобіля марки Skoda сидить собака.
Власник автомобіля розповів, що його собака раптово стрибнув йому на коліна під час руху, внаслідок чого він невимушено перевищив швидкість, втопивши з переляку педаль газу.
Поліція на це відповіла, що відеозапис чітко показує, що жодного різкого руху в машині не було. Тобто водій не говорить усієї правди.
У підсумку власнику авто виписали штраф, щоправда, не зрозуміло — за перевищення швидкості або за те, що не пристебнув тварину в транспортному засобі, що рухався.
Також поліція звернулася до водіїв із закликом надійно утримувати своїх домашніх тварин під час руху.
"Навіть маленька тварина може загрожувати вашому життю і здоров'ю під час руху", — підкреслили в поліції.
Раніше ми писали, за що польський перевізник отримав астрономічний штраф від поліції у Швеції. Також повідомляли, шо у Латвії штрафуватимуть водіїв за проросійські наліпки на автомобілях.