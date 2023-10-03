Собака за кермом: поліція не оцінила цирковий трюк та оштрафувала власника авто

Собака — друг людини, але точно не її водій. Фото: freepik

Поліція Словаччини оштрафувала власника авто, коли помітили через камеру спостереження, що на кріслі за кермом машини сидить собака. Спроби водія виправдатися були марними.

Про це повідомив BBC.

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Сталася ця подія в селі Штеруси, що знаходиться на північний схід від столиці країни Братислави. На фотографії з камери, опублікованій у Facebook, видно, що на водійському сидінні автомобіля марки Skoda сидить собака.

Власник автомобіля розповів, що його собака раптово стрибнув йому на коліна під час руху, внаслідок чого він невимушено перевищив швидкість, втопивши з переляку педаль газу.

Поліція на це відповіла, що відеозапис чітко показує, що жодного різкого руху в машині не було. Тобто водій не говорить усієї правди.

У підсумку власнику авто виписали штраф, щоправда, не зрозуміло — за перевищення швидкості або за те, що не пристебнув тварину в транспортному засобі, що рухався.

Також поліція звернулася до водіїв із закликом надійно утримувати своїх домашніх тварин під час руху.

"Навіть маленька тварина може загрожувати вашому життю і здоров'ю під час руху", — підкреслили в поліції.

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