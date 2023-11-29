Платные дороги: стало известно, когда они появятся в Украине.

Вопрос платных дорог переносится на послевоенный период. Фото: trans.info

До окончания войны платные дороги в Украине не будут строиться. Такое предположение сделал глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, отвечая на вопросы журналистов в Харькове.

Об этом сообщил Укринформ.

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"Я думаю, что пока идет война, это не та перспектива, которую нужно обсуждать. Вопросы платных дорог мы обсуждали еще до войны, есть зарегистрированные законопроекты", — отметил Найем.

Впрочем, чиновник не исключил, что платные дороги для грузовиков после войны будут покрывать всю территорию Украины.

"Это отдельные дороги, которые имеют соответствующий коэффициент качества. Стоит подчеркнуть, что это касается не всего автомобильного транспорта, а только грузовых машин. Но пока мне трудно представить, как во время войны, когда едут грузы, в том числе военные грузы, делать платные дороги", — подытожил председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

Ранее замминистра финансов рассказал, будут ли в Украине строить платные дороги. Также сообщали о стоимости платных дорог в Европе для украинцев и штрафах за несоблюдение правил.