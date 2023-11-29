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Стало известно, когда в Украине появятся платные дороги

29 ноября 2023 11:31
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Платные дороги: стало известно, когда они появятся в Украине.
Вопрос платных дорог переносится на послевоенный период. Фото: trans.info
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

До окончания войны платные дороги в Украине не будут строиться. Такое предположение сделал глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, отвечая на вопросы журналистов в Харькове.

Об этом сообщил Укринформ.

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"Я думаю, что пока идет война, это не та перспектива, которую нужно обсуждать. Вопросы платных дорог мы обсуждали еще до войны, есть зарегистрированные законопроекты", — отметил Найем.

Впрочем, чиновник не исключил, что платные дороги для грузовиков после войны будут покрывать всю территорию Украины.

"Это отдельные дороги, которые имеют соответствующий коэффициент качества. Стоит подчеркнуть, что это касается не всего автомобильного транспорта, а только грузовых машин. Но пока мне трудно представить, как во время войны, когда едут грузы, в том числе военные грузы, делать платные дороги", — подытожил председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

Ранее замминистра финансов рассказал, будут ли в Украине строить платные дороги. Также сообщали о стоимости платных дорог в Европе для украинцев и штрафах за несоблюдение правил.

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