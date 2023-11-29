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Стало відомо, коли в Україні з'являться платні дороги

29 листопада 2023 11:31
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Платні дороги: стало відомо, коли вони з'являться в Україні.
Питання платних доріг переноситься на повоєнний період. Фото: trans.info
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

До завершення війни платні дороги в Україні не будуватимуть. Таке припущення зробив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, відповідаючи на запитання журналістів у Харкові.

Про це повідомив Укрінформ.

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"Я думаю, що поки йде війна, це не та перспектива, яку треба обговорювати. Питання платних доріг ми обговорювали ще до війни, є зареєстровані законопроєкти", — зазначив Найєм.

Втім, чиновник не виключив, що платні дороги для вантажівок після війни покриватимуть усю територію України.

"Це окремі дороги, які мають відповідний коефіцієнт якості. Варто підкреслити, що це стосується не всього автомобільного транспорту, а лише вантажних машин. Але наразі мені важко уявити, яким чином під час війни, коли їдуть вантажі, в тому числі військові вантажі, робити платні дороги", — підсумував голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Раніше замміністра фінансів розповів, чи будуть в Україні будувати платні дороги. Також повідомляли про вартість платних доріг в Європі для українців та штрафи за недотримання правил.

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