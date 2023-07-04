Новый Hummer: танк и электромобиль

Электромобиль Hummer EMCV сможет совершать танковый разворот на месте и двигаться боком. Фото: General Motors

Подразделение GM Defence разрабатывает военную версию электромобиля Hummer. Проект называется EMCV и будет иметь тихий запас хода до 480 км.

На сайте GM Defence появились первые фотографии машины.

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Военный электромобиль Hummer не имеет крыши и дверей. Автомобиль стал шестиместным — по три кресла в двух рядах. Появился крепеж для разных типов вооружений.

Другие характеристики

Два двигателя общей мощностью 1000 л.с.

Батарея на 212 кВт-ч.

Запас хода более 480 км.

Вместо пневмоподвески – усиленные амортизаторы.

Имеет 37-дюймовые внедорожные шины.

Бамперы авто скошены снизу для улучшения углов въезда и съезда.

Возможно, будет установлен также 16-сильный дизель-генератор, чтобы производить электроэнергию для моторов.

Электромобиль сможет совершать танковый разворот на месте и двигаться боком.

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