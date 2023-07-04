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Танк и электромобиль: каким будет новый Hummer

4 июля 2023 20:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Новый Hummer: танк и электромобиль
Электромобиль Hummer EMCV сможет совершать танковый разворот на месте и двигаться боком. Фото: General Motors
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Подразделение GM Defence разрабатывает военную версию электромобиля Hummer. Проект называется EMCV и будет иметь тихий запас хода до 480 км.

На сайте GM Defence появились первые фотографии машины.

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Сообщается, что американский внедорожник будет легче и маневреннее, чем военная версия Hummer H1, а электрическая установка сделает его ход достаточно тихим для скрытого передвижения.

Военный электромобиль Hummer не имеет крыши и дверей. Автомобиль стал шестиместным — по три кресла в двух рядах. Появился крепеж для разных типов вооружений.

Другие характеристики

  • Два двигателя общей мощностью 1000 л.с.
  • Батарея на 212 кВт-ч.
  • Запас хода более 480 км.
  • Вместо пневмоподвески – усиленные амортизаторы.
  • Имеет 37-дюймовые внедорожные шины.
  • Бамперы авто скошены снизу для улучшения углов въезда и съезда.
  • Возможно, будет установлен также 16-сильный дизель-генератор, чтобы производить электроэнергию для моторов.
  • Электромобиль сможет совершать танковый разворот на месте и двигаться боком.

Ранее мы сообщали, какие электромобили чаще всего покупают украинцы и сколько они стоят.

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