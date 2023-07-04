Новый Hummer: танк и электромобиль

Танк и электромобиль: каким будет новый Hummer
Подразделение GM Defence разрабатывает военную версию электромобиля Hummer. Проект называется EMCV и будет иметь тихий запас хода до 480 км.
На сайте GM Defence появились первые фотографии машины.
Сообщается, что американский внедорожник будет легче и маневреннее, чем военная версия Hummer H1, а электрическая установка сделает его ход достаточно тихим для скрытого передвижения.
Военный электромобиль Hummer не имеет крыши и дверей. Автомобиль стал шестиместным — по три кресла в двух рядах. Появился крепеж для разных типов вооружений.
Другие характеристики
- Два двигателя общей мощностью 1000 л.с.
- Батарея на 212 кВт-ч.
- Запас хода более 480 км.
- Вместо пневмоподвески – усиленные амортизаторы.
- Имеет 37-дюймовые внедорожные шины.
- Бамперы авто скошены снизу для улучшения углов въезда и съезда.
- Возможно, будет установлен также 16-сильный дизель-генератор, чтобы производить электроэнергию для моторов.
- Электромобиль сможет совершать танковый разворот на месте и двигаться боком.
Ранее мы сообщали, какие электромобили чаще всего покупают украинцы и сколько они стоят.
Также мы писали, как Украина стала лидером в Европе по динамике покупок гибридных авто.