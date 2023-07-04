Новий Hummer: танк та електромобіль

Електромобіль Hummer EMCV зможе робити танковий розворот на місці та рухатися боком. Фото: General Motors

Підрозділ GM Defence розробляє військову версію електромобіля Hummer. Проєкт називається EMCV та буде мати тихий запас ходу до 480 км.

На сайті GM Defence з’явилися перші фото машини.

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Військовий електромобіль Hummer не має даху та дверей. Авто стало шестимісним — по три крісла у двох рядах. З'явилося кріплення для різних типів озброєнь.

Інші характеристики

Два мотори загальною потужністю 1000 к.с.

Батарея на 212 кВт-год.

Запас ходу понад 480 км.

Замість пневмопідвіски – посилені амортизатори.

Має 37-дюймові позашляхові шини.

Бампери авто скошені знизу для поліпшення кутів в'їзду та з'їзду.

Можливо буде встановлений також 16-сильний дизель-генератор, щоб виробляти електроенергію для моторів.

Електромобіль зможе робити танковий розворот на місці та рухатися боком.

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