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Танк та електромобіль: яким буде новий Hummer

4 липня 2023 20:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Новий Hummer: танк та електромобіль
Електромобіль Hummer EMCV зможе робити танковий розворот на місці та рухатися боком. Фото: General Motors
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Підрозділ GM Defence розробляє військову версію електромобіля Hummer. Проєкт називається EMCV та буде мати тихий запас ходу до 480 км.

На сайті GM Defence з’явилися перші фото машини.

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Повідомляється, що американський позашляховик буде легшим та маневренішим, ніж військова версія Hummer H1, а електрична установка зробить його хід достатньо тихим для прихованого пересування.

Військовий електромобіль Hummer не має даху та дверей. Авто стало шестимісним — по три крісла у двох рядах. З'явилося кріплення для різних типів озброєнь.

Інші характеристики

  • Два мотори загальною потужністю 1000 к.с.
  • Батарея на 212 кВт-год.
  • Запас ходу понад 480 км.
  • Замість пневмопідвіски – посилені амортизатори.
  • Має 37-дюймові позашляхові шини.
  • Бампери авто скошені знизу для поліпшення кутів в'їзду та з'їзду.
  • Можливо буде встановлений також 16-сильний дизель-генератор, щоб виробляти електроенергію для моторів.
  • Електромобіль зможе робити танковий розворот на місці та рухатися боком.

Раніше ми повідомляли, які електромобілі найчастіше купують українці та скільки вони коштують.

Також ми писали, як Україна стала лідером в Європі за динамікою купівель гібридних авто.

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