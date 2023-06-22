Использование авто с украинскими номерами в Германии: что изменилось

Количество автомобилей с украинскими номерами в Германии исчисляется десятками тысяч. Фото: migrantumir.com

Украинцы, управляющие собственным автомобилем в Германии более года, с 1 июля должны пройти техосмотр транспортного средства. Для машин, произведенных не для рынка Евросоюза, техосмотр может оказаться дорогим и очень сложным.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ Германия приняла более миллиона беженцев из Украины. При этом количество транспортных средств на украинских номерах в ФРГ до сих пор точно не известно. Считается, что их количество исчисляется десятками тысяч.

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Согласно памятнику Федерального министерства транспорта и цифровизации Германии, сначала нужно написать заявление о том, что человек не будет постоянно находиться в Германии. После чего получить спецразрешение на временное продление пользования украинским номерным знаком.

Условия получения спецразрешения

декларация, что транспортное средство не будет находиться в Германии постоянно;

страхование транспортного средства;

сертификат о проверке безопасности транспортного средства.

Это разрешение нужно всегда иметь при себе в транспортном средстве. Документ обязательно следует получить до 31 марта 2024 года на срок продолжительности пограничного страхования.

Ответственность за незастрахованное авто

Водитель должен иметь при себе "Зеленую карту" или подтверждение о приобретении пограничной страховки. Если при проверке документы отсутствуют, незастрахованный автомобиль может быть конфискован.

Как избежать регистрации авто в Германии

Если автомобиль регулярно находится вне Германии, можно подать заявление на освобождение от регистрации в государственные органы ФРГ. В противном случае транспортное средство должно быть незамедлительно зарегистрировано. А с 1 апреля 2024 года немецкая регистрация станет обязательной.

Украинские автомобили в Германии освобождаются от налогообложения на сумму 186 евро сроком до одного года.

Ранее сообщалось, что с 1 июля существенно возрастут штрафы для водителей в Польше.

Также мы писали, что в Украину уже передали 66 автомобилей, которые были конфискованы у нетрезвых водителей в Латвии.