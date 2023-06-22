Использование авто с украинскими номерами в Германии: что изменилось

Срочная новость для владельцев авто на украинских номерах в Германии: что изменилось
Украинцы, управляющие собственным автомобилем в Германии более года, с 1 июля должны пройти техосмотр транспортного средства. Для машин, произведенных не для рынка Евросоюза, техосмотр может оказаться дорогим и очень сложным.
По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ Германия приняла более миллиона беженцев из Украины. При этом количество транспортных средств на украинских номерах в ФРГ до сих пор точно не известно. Считается, что их количество исчисляется десятками тысяч.
Что изменилось для украинских водителей в ФРГ
Согласно памятнику Федерального министерства транспорта и цифровизации Германии, сначала нужно написать заявление о том, что человек не будет постоянно находиться в Германии. После чего получить спецразрешение на временное продление пользования украинским номерным знаком.
Условия получения спецразрешения
- декларация, что транспортное средство не будет находиться в Германии постоянно;
- страхование транспортного средства;
- сертификат о проверке безопасности транспортного средства.
Это разрешение нужно всегда иметь при себе в транспортном средстве. Документ обязательно следует получить до 31 марта 2024 года на срок продолжительности пограничного страхования.
Ответственность за незастрахованное авто
Водитель должен иметь при себе "Зеленую карту" или подтверждение о приобретении пограничной страховки. Если при проверке документы отсутствуют, незастрахованный автомобиль может быть конфискован.
Как избежать регистрации авто в Германии
Если автомобиль регулярно находится вне Германии, можно подать заявление на освобождение от регистрации в государственные органы ФРГ. В противном случае транспортное средство должно быть незамедлительно зарегистрировано. А с 1 апреля 2024 года немецкая регистрация станет обязательной.
Украинские автомобили в Германии освобождаются от налогообложения на сумму 186 евро сроком до одного года.
Ранее сообщалось, что с 1 июля существенно возрастут штрафы для водителей в Польше.
Также мы писали, что в Украину уже передали 66 автомобилей, которые были конфискованы у нетрезвых водителей в Латвии.