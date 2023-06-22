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Термінова новина для власників авто на українських номерах в Німеччині: що змінилося

22 червня 2023 16:42
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Користування авто з українськими номерами в Німеччині: що змінилося
Кількість авто з українськими номерами в Німеччині обчислюється десятками тисяч. Фото: migrantumir.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Українці, які керують власним автомобілем у Німеччині понад рік, з 1 липня мають пройти техогляд транспортного засобу. Для машин, які були вироблені не для ринку Євросоюзу, техогляд може виявитися дорогим та дуже складним.

За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина прийняла понад мільйона біженців з України. При цьому кількість транспортних засобів на українських номерах у ФРН досі достеменно не відома. Вважається, що їхня кількість обчислюється десятками тисяч.

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Згідно з пам'яткою Федерального міністерства транспорту та цифровізації Німеччини, спершу потрібно написати заяву про те, що людина не буде постійно перебувати в Німеччині. Після чого отримати спецдозвіл на тимчасове продовження користування українським номерним знаком.

Умови для отримання спецдозволу

  • декларація, що транспортний засіб не буде перебувати в Німеччині постійно;
  • страхування транспортного засобу;
  • сертифікат про перевірку безпеки транспортного засобу.

Цей дозвіл потрібно завжди мати при собі у транспортному засобі. Документ обов’язково треба отримати до 31 березня 2024 року на термін тривалості прикордонного страхування.

Відповідальність за незастраховане авто

Водій повинен мати при собі "Зелену картку" або підтвердження про придбання прикордонної страховки. Якщо під час перевірки документи будуть відсутні, незастрахований автомобіль можуть конфіскувати.

Як уникнути реєстрації авто в Німеччині

В разі, коли автомобіль регулярно знаходиться поза Німеччиною, можна подати заяву на звільнення від реєстрації в державні органи ФРН. В іншому випадку транспортний засіб має бути негайно зареєстрований. А з 1 квітня 2024 року німецька реєстрація стане обов'язковою.

Українські автомобілі в Німеччині звільняються від оподаткування на суму 186 євро на термін до одного року.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня суттєво зростуть штрафи для водіїв у Польщі.

Також ми писали, що в Україну вже передали 66 автомобілів, які були конфісковані у нетверезих водіїв в Латвії.

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