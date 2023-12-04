Tesla Cybertruck удивил клиентов: комплектация, цены, доплата за цвет

Со времени первой презентации четыре года назад Cybertruck значительно подорожал. Фото: carscoops.com

В 2019 году Илон Маск публично пообещал продавать базовый пикап Tesla Cybertruck за 39 900 долларов. Реальность 2023-го оказалась совсем другой.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Базовая комплектация

Мощность базового одномоторного пикапа пока не разглашается. Известно, что он будет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 с и будет иметь самую маленькую аккумуляторную батарею. Запас хода — около 400 км. Цена — не менее 60 990 долларов.

Двухмоторная версия

Пикап с двухмоторной силовой установкой мощностью 600 л.с. будет разгоняться до 100 км/ч за 4,1 с. Запас хода — около 547 км. Цена — от 79 990 долларов.

Топовый Cyberbeast

Трехмоторный пикап с силовой установкой 845 л.с. будет разгоняться до 100 км/ч всего за 2,6 с. Запас хода — 515 км. Цена — от 99 990 долларов.

Доплата за цвет

Cybertruck может быть не только металлического цвета, но и черного или белого. Такая опция стоит 6,5 тыс. долларов.

Пикап не будут красить, а покроют специальной самовосстанавливающейся пленкой на основе уретана. Tesla утверждает, что пленка защищает от царапин и является более экологичной, чем обычная виниловая.

Можно оставить и металлический цвет Cybertruck, но все равно за 5 тыс. долларов заказать оклейку "атласной прозрачной пленкой премиум-класса".

Ранее мы писали, что Tesla Илона Маска вынуждена отозвать 55 тыс. электромобилей Model X. Также мировые СМИ сообщали, что Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода электрокаров.