Tesla Cybertruck здивував клієнтів: комплектація, ціни, доплата за колір

З часу найпершої презентації чотири роки тому Cybertruck значно подорожчав. Фото: carscoops.com

У 2019 році Ілон Маск публічно пообіцяв продавати базовий пікап Tesla Cybertruck за 39 900 доларів. Реальність 2023-го виявилася зовсім іншою.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Базова комплектація

Потужність базового одномоторного пікапа поки не розголошується. Відомо, що він розганятиметься до 100 км/год за 6,5 с й матиме найменшу акумуляторну батарею. Запас ходу — близько 400 км. Ціна — щонайменше 60 990 доларів.

Двомоторна версія

Пікап з двомоторною силовою установкою потужністю 600 к.с. розганятиметься до 100 км/год за 4,1 с. Запас ходу — близько 547 км. Ціна — від 79 990 доларів.

Топовий Cyberbeast

Тримоторний пікап з силовою установкою 845 к.с. розганятиметься до 100 км/год лише за 2,6 с. Запас ходу — 515 км. Ціна — від 99 990 доларів.

Доплата за колір

Cybertruck може бути не лише металевого кольору, а ще чорного або білого. Така опція коштує 6,5 тис. доларів.

Пікап не фарбуватимуть, а покриватимуть спеціальною самовідновлювальною плівкою на основі уретану. Tesla стверджує, що плівка захищає від подряпин та є більш екологічною за звичайну вінілову.

Можна залишити й металічний колір Cybertruck, але все одно за 5 тис. доларів замовити обклеювання "атласною прозорою плівкою преміумкласу".

Раніше ми писали, що Tesla Ілона Маска змушена відкликати 55 тис. електромобілів Model X. Також світові ЗМІ повідомляли, що Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу електрокарів.