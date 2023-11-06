Тест по ПДД: можно ли взять пассажира на трамвайных путях

Может ли водитель забрать пассажирку? Рисунок: "За! Правилами"

Задача связана с остановкой и стоянкой транспортных средств. Разрешается ли водителю красного автомобиля остановиться в изображенном на рисунке месте для посадки пассажира?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается только при условии, что это не создаст помех для трамвая. Запрещается.

Разбор задачи

Имеем участок дороги с трамвайными путями по обе стороны. Водитель красного автомобиля намерен остановиться на трамвайном пути, расположенном на одном уровне с проезжей частью для того, чтобы совершить посадку пассажира.

Читаем п. 15.8 ПДД

"На трамвайном пути попутного направления, расположенном слева на одном уровне с проезжей частью для движения нерельсовых транспортных средств, разрешается остановка только для выполнения требований настоящих Правил, а на расположенных у правого края проезжей части — только для посадки (высадки) пассажиров или выполнения этих требований Правил. В этих случаях не должно создаваться препятствий для движения трамваев".

То есть пункт не запрещает остановку на трамвайных путях для посадки или высадки пассажиров, но делать это можно только на путях попутного направления и только тогда, когда они расположены справа от водителя. На рисунке же водитель хочет остановиться на пути встречного направления, расположенного от него налево. Сделав это, водитель нарушит правила.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по правильному проезду перекрестков — здесь и здесь.