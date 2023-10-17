Задача по ПДД: водитель не справится с перекрестком, если не научиться читать эти знаки

Выберите порядок разъезда авто. Рисунок "За! Правилами"

Задача связана с проездом перекрестка. Какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой — последним?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Синий и красный первые, зеленый последний. Синий и красный первые, желтый последний. Желтый первый, зеленый последний. Желтый первый, синий последний. Красный первый, синий последний. Красный первый, зеленый последний.

Разбор задачи

Есть перекресток к которому подъехали четыре автомобиля. Желтый поворачивает налево, а все остальные проезжают прямо. Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки, которые помогут построить порядок разъезда.

Знаки 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги" позволяют понять, что на главной дороге находятся водители желтого и красного авто, а значит, они имеют преимущество и право решать, кто из них проедет первым.

Поскольку их дороги между собой равнозначны, то разъедутся они по п. 16.12 ПДД, более известным как правило помехи справа. Согласно этому пункту, преимущество имеет водитель желтого авто, ведь он является помехой справа для водителя красного.

Кто проедет третьим, а кто последним?

Синие и зеленые автомобили находятся на второстепенных дорогах, а значит, между собой их дороги равнозначны, поэтому они также разъедутся по правилу правой руки.

В таком случае первым должен проехать водитель зеленого автомобиля, но обратите внимание на знаки 5.42.1 "Место для стоянки" и 7.3.1 "Направление действия".

Эти два знака дают понять, что справа находится стоянка для автомобилей. В таком случае, согласно п. 10.2 ПДД, выезжая на дорогу из жилой зоны дворов, стоянок и других прилегающих к дороге территорий, водитель должен перед проезжей частью дать дорогу движущимся по ней транспортным средствам.

Итак, именно водитель зеленого авто последним проедет перекресток, ведь он выезжает с прилегающей территории.

Таким образом, порядок разъезда следующий: желтый автомобиль, красный, синий, зеленый.

Правильный ответ №3

Раньше мы предлагали разобраться, кому позволяет проехать перекресток регулировщик. Также давали задачу на правила, без знаний которых на дорогу лучше не выезжать.