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Задача по ПДД: без знаний этих правил на дорогу лучше не выезжать

13 октября 2023 19:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Задача по ПДД: без знаний этих правил на дорогу лучше не выезжать
Кто проедет первым, а кто последним. Рисунок "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Тема проезда перекрестка крайне важна, ведь без таких знаний на дороге делать нечего. Какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой — последним.

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Желтый автомобиль первый, красный последний.
  2. Зеленый первый, красный последний.
  3. Грузовик первый, зеленый последний.
  4. Желтый первый, зеленый последний.
  5. Красный первый, грузовик последний.

Разбор задачи

Есть перекресток, к которому подъехали четыре автомобиля. Желтый и красный поворачивают налево, а грузовик и зеленый проезжают прямо. Перекресток не оборудован светофорами, поэтому нерегулируемый.

Дорога на этом перекрестке неравнозначна, так как здесь установлены знаки приоритета перед красным автомобилем. Это знаки 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

Эти два знака показывают, что на второстепенной дороге находятся грузовик и красный автомобиль, а желтый и зеленый двигаются по главной.

Понятно, что первым проедет или водитель желтого, или водитель зеленого авто. Кто из них проедет первым, поможет выяснить правило помехи справа.

Читаем п. 16.12 ПДД

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом, преимущество имеет водитель желтой машины, являющийся помехой с правой стороны для водителя зеленой.

Кто проедет последним

Поскольку водители грузовика и красного автомобиля находятся на равнозначных по отношению друг к другу дорогах, то разъедутся они также по правилу правой руки. Здесь преимущество имеет водитель грузового автомобиля.

Итак, порядок разъезда: желтый автомобиль, зеленый, грузовик, красный.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали другую задачу по правильному порядку разъезда на перекрестке. Также показывали тест по ПДД, который проваливают 37% водителей.

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