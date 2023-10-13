Задача з ПДР: без знань цих правил на дорогу краще не виїжджати

Хто проїде першим, а хто останнім. Малюнок "За! Правилами".

Тема проїзду перехрестя є вкрай важливої, адже без таких знань на дорозі робити нема чого. Який автомобіль проїде перехрестя першим, а який — останнім.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Жовтий автомобіль перший, червоний останній. Зелений перший, червоний останній. Вантажівка перша, зелений останній. Жовтий перший, зелений останній. Червоний перший, вантажівка остання.

Розбір задачі

Маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири автомобілі. Жовтий та червоний повертають ліворуч, а вантажівка та зелений проїжджають прямо. Перехрестя не обладнане світлофорами, тому є нерегульованим.

Дорога на цьому перехресті нерівнозначні, позаяк тут встановлені знаки пріоритету перед червоним автомобілем. Це знаки 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Ці два знаки показують, що на другорядній дорозі знаходяться вантажівка та червоне авто, а жовте та зелене рухаються по головній.

Зрозуміло, що першим проїде або водій жовтого, або воді зеленого авто. Хто з них проїде першим допоможе з'ясувати правило перешкоди праворуч.

Читаємо п. 16.12 ПДР

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином, перевагу має водій жовтої машини, який є перешкодою з правого боку для водія зеленої.

Хто проїде останнім

Позаяк водії вантажівки та червоного авто знаходяться на рівнозначних по відношенню один до одного дорогах, то роз'їдуться вони також за правилом правої руки. Тут перевагу має водій вантажного автомобіля.

Отже, порядок роз'їзду: жовтий автомобіль, зелений, вантажівка, червоний.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували іншу задачу з правильного порядку роз'їзду на перехресті. Також показали тест з ПДР, який провалюють 37% водіїв.