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Задача з ПДР: водій не здолає перехрестя, якщо не навчиться читати ці знаки

17 жовтня 2023 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Задача з ПДР: водій не здолає перехрестя, якщо не навчитися читати ці знаки
Оберіть порядок роз'їзду авто. Малюнок "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача пов'язана з проїздом перехрестя. Який автомобіль проїде перехрестя першим, а який — останнім?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Синій та червоний перші, зелений останній.
  2. Синій та червоний перші, жовтий останній.
  3. Жовтий перший, зелений останній.
  4. Жовтий перший, синій останній.
  5. Червоний перший, синій останній.
  6. Червоний перший, зелений останній.

Розбір задачі

Маємо перехрестя до якого під'їхали чотири автомобілі. Жовтий повертає ліворуч, а всі інші приїжджають прямо. Перехрестя є нерегульованим, але на ньому встановлені знаки, які допоможуть побудувати порядок роз'їзду.

Знаки 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги" дозволяють зрозуміти що на головній дорозі перебувають водії жовтого та червоного авто, а отже, вони мають перевагу і вирішувати, хто з них проїде першим.

Позаяк їхні дороги між собою рівнозначні, то роз'їдуться вони за п. 16.12 ПДР, більш відомим як правило перешкоди праворуч. Згідно з цим пунктом, перевагу має водій жовтого авто, адже він є перешкодою з правого боку для водія червоного.

Хто проїде третім, а хто останнім?

Синій та зелений автомобілі знаходяться на другорядних дорогах, а значить, між собою їхні дороги рівнозначні, отже, вони також роз'їдуться за правилом правої руки.

У такому разі  першим має проїхати водій зеленої автівки, але звернуть увагу на знаки 5.42.1 "Місце для стоянки" та 7.3.1 "Напрямок дії".

Ці два знаки дають зрозуміти, що праворуч знаходиться стоянка для автомобілів. У такому разі згідно з п. 10.2 ПДР, виїжджаючи на дорогу з житлової зони дворів, стоянок та інших прилеглих до дороги території, водій повинен перед проїзною частиною дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по ній.

Отже, саме водій зеленого авто останнім проїде перехрестя, адже виїжджає з прилеглої території.

Таким чином, порядок роз'їзду наступний: жовтий автомобіль, червоний, синій, зелений.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували розібратися, кому дозволяє проїхати перехрестя регулювальник. Також давали задачу на правила, без знань яких на дорогу краще не виїжджати.

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