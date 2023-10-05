Задача з ПДР: кому дозволяє проїхати перехрестя регулювальник

Що показує водіям регулювальник? Малюнок: "За! Правилами"

Правильне трактування жестів регулювальника чомусь є дуже важкими для запам'ятовування слухачами автошкіл. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя за такого сигналу регулювальника?

Про правила регулювальника нагадав ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Тільки зелене авто.

Тільки червоне авто.

Червоне авто та автобус.

Автобус та таксі.

Тільки таксі.

Усім транспортним засобам заборонено рух.

Розбір задачі

Маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Автобус та червоне авто проїжджають прямо, зелене повертає праворуч, а таксі — ліворуч.

Порядок руху на перехресті встановлюється жестами регулювальника. Зараз він стоїть з витягнутою вперед правою рукою. Читаємо п. 8.8 ПДР.

"Права рука витягнута вперед:

з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Отже, згідно з правилами, водій зеленого автомобіля може проїжджати в будь-яких напрямках. Водій червоної машини може повернути лише праворуч, але це не входить до його планів, тому йому доведеться дочекатися іншого сигналу. Водіям автобуса та таксі забороняється рух в усіх напрямках.

Таким чином, право на проїзд має лише водій зеленого автомобіля.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували складну задачу з перетину кругового перехрестя, яку провалили 80% водіїв. Також давали тест з варіантами заїзду та з'їзду з кругового перехрестя.