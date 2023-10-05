Задача з ПДР: кому дозволяє проїхати перехрестя регулювальник
Правильне трактування жестів регулювальника чомусь є дуже важкими для запам'ятовування слухачами автошкіл. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя за такого сигналу регулювальника?
Про правила регулювальника нагадав ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Тільки зелене авто.
- Тільки червоне авто.
- Червоне авто та автобус.
- Автобус та таксі.
- Тільки таксі.
- Усім транспортним засобам заборонено рух.
Розбір задачі
Маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Автобус та червоне авто проїжджають прямо, зелене повертає праворуч, а таксі — ліворуч.
Порядок руху на перехресті встановлюється жестами регулювальника. Зараз він стоїть з витягнутою вперед правою рукою. Читаємо п. 8.8 ПДР.
"Права рука витягнута вперед:
- з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
- з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".
Отже, згідно з правилами, водій зеленого автомобіля може проїжджати в будь-яких напрямках. Водій червоної машини може повернути лише праворуч, але це не входить до його планів, тому йому доведеться дочекатися іншого сигналу. Водіям автобуса та таксі забороняється рух в усіх напрямках.
Таким чином, право на проїзд має лише водій зеленого автомобіля.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували складну задачу з перетину кругового перехрестя, яку провалили 80% водіїв. Також давали тест з варіантами заїзду та з'їзду з кругового перехрестя.