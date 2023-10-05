Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Задача з ПДР: кому дозволяє проїхати перехрестя регулювальник arrow

Задача з ПДР: кому дозволяє проїхати перехрестя регулювальник

5 жовтня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Задача з ПДР: кому дозволяє проїхати перехрестя регулювальник
Що показує водіям регулювальник? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Правильне трактування жестів регулювальника чомусь є дуже важкими для запам'ятовування слухачами автошкіл. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя за такого сигналу регулювальника?

Про правила регулювальника нагадав ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  • Тільки зелене авто.
  • Тільки червоне авто.
  • Червоне авто та автобус.
  • Автобус та таксі.
  • Тільки таксі.
  • Усім транспортним засобам заборонено рух.

Розбір задачі

Маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Автобус та червоне авто проїжджають прямо, зелене повертає праворуч, а таксі — ліворуч.

Порядок руху на перехресті встановлюється жестами регулювальника. Зараз він стоїть з витягнутою вперед правою рукою. Читаємо п. 8.8 ПДР.

"Права рука витягнута вперед:

  • з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
  • з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
  • з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Отже, згідно з правилами, водій зеленого автомобіля може проїжджати в будь-яких напрямках. Водій червоної машини може повернути лише праворуч, але це не входить до його планів, тому йому доведеться дочекатися іншого сигналу. Водіям автобуса та таксі забороняється рух в усіх напрямках.

Таким чином, право на проїзд має лише водій зеленого автомобіля.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували складну задачу з перетину кругового перехрестя, яку провалили 80% водіїв. Також давали тест з варіантами заїзду та з'їзду з кругового перехрестя.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз