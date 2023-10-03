Задача з ПДР про регулювальника: хто може проїхати перехрестя
В наш час зустріти регулювальника на дорозі можна не часто, але його сигнали все ж варто пам'ятати. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя за такого сигналу?
Про правила регулювальника нагадав ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоний та зелений автомобілі.
- Зелений автомобіль та трамвай.
- Синій автомобіль та трамвай.
- Лише зелене авто.
- Лише трамвай.
- Усім транспортним засобам рух заборонено.
Розбір задачі
Маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Трамвай та зелене авто повертають праворуч, синє — ліворуч, а червоне проїжджає прямо.
Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника, який стоїть з обома руками, витягнутими в сторони. Значення цього сигналу ми знайдемо в п. 8.8 ПДР.
"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:
- з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
- з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Таким чином, водій зеленого авто попри те, що траєкторія його руху в показній ситуації ні з ким не перетинається, не має права продовжити рух, як і водій червоного авто.
Водієві синьої машини дозволяється проїхати прямо та праворуч, але він хоче ліворуч, отже, вимушений чекати іншого сигналу.
Водієві трамвая дозволено лише рух прямо, що не входить в його плани, тому він також має чекати.
Правильна відповідь №6
Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.