Задача з ПДР про регулювальника: хто може проїхати перехрестя

Що показує водіям регулювальник? Малюнок: "За! Правилами"

В наш час зустріти регулювальника на дорозі можна не часто, але його сигнали все ж варто пам'ятати. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя за такого сигналу?

Про правила регулювальника нагадав ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний та зелений автомобілі. Зелений автомобіль та трамвай. Синій автомобіль та трамвай. Лише зелене авто. Лише трамвай. Усім транспортним засобам рух заборонено.

Розбір задачі

Маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Трамвай та зелене авто повертають праворуч, синє — ліворуч, а червоне проїжджає прямо.

Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника, який стоїть з обома руками, витягнутими в сторони. Значення цього сигналу ми знайдемо в п. 8.8 ПДР.

"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином, водій зеленого авто попри те, що траєкторія його руху в показній ситуації ні з ким не перетинається, не має права продовжити рух, як і водій червоного авто.

Водієві синьої машини дозволяється проїхати прямо та праворуч, але він хоче ліворуч, отже, вимушений чекати іншого сигналу.

Водієві трамвая дозволено лише рух прямо, що не входить в його плани, тому він також має чекати.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.