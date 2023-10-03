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Задача по ПДД о регулировщике: кто может проехать перекресток

3 октября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Задача по ПДД о регулировщике: кто может проехать перекресток
Что показывает водителям регулировщик? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В наше время встретить регулировщика на дороге можно не часто, но его сигналы все же следует помнить. Какое транспортное средство может проехать перекресток при таком сигнале?

О правилах регулировщика напомнил ресурс "По! Правилам".

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Варианты ответа

  1. Красный и зеленый автомобили.
  2. Зеленый автомобиль и трамвай.
  3. Синий автомобиль и трамвай.
  4. Только зеленый автомобиль.
  5. Только трамвай.
  6. Всем транспортным средствам движение запрещено.

Разбор задачи

Есть перекресток к которому подъехали четыре транспортных средства. Трамвай и зеленый автомобиль поворачивают направо, синий — налево, а красный проезжает прямо.

Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, стоящего с обеими руками вытянутыми в стороны. Значения этого сигнала мы найдем в п. 8.8 ПДД.

"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука изогнута перед грудью:

  • с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
  • со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом, водитель зеленого авто, несмотря на то, что траектория его движения в показной ситуации ни с кем не пересекается, не имеет права продолжить движение, как и водитель красного авто.

Водителю синей машины разрешается проехать прямо и направо, но он хочет налево, следовательно, вынужден ждать другого сигнала.

Водителю трамвая разрешено только движение прямо, не входящее в его планы, поэтому он также должен ждать.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.

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