Задача по ПДД о регулировщике: кто может проехать перекресток
В наше время встретить регулировщика на дороге можно не часто, но его сигналы все же следует помнить. Какое транспортное средство может проехать перекресток при таком сигнале?
О правилах регулировщика напомнил ресурс "По! Правилам".
Варианты ответа
- Красный и зеленый автомобили.
- Зеленый автомобиль и трамвай.
- Синий автомобиль и трамвай.
- Только зеленый автомобиль.
- Только трамвай.
- Всем транспортным средствам движение запрещено.
Разбор задачи
Есть перекресток к которому подъехали четыре транспортных средства. Трамвай и зеленый автомобиль поворачивают направо, синий — налево, а красный проезжает прямо.
Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, стоящего с обеими руками вытянутыми в стороны. Значения этого сигнала мы найдем в п. 8.8 ПДД.
"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука изогнута перед грудью:
- с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
- со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Таким образом, водитель зеленого авто, несмотря на то, что траектория его движения в показной ситуации ни с кем не пересекается, не имеет права продолжить движение, как и водитель красного авто.
Водителю синей машины разрешается проехать прямо и направо, но он хочет налево, следовательно, вынужден ждать другого сигнала.
Водителю трамвая разрешено только движение прямо, не входящее в его планы, поэтому он также должен ждать.
Правильный ответ №6
Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.