Задача по ПДД: кому разрешает проехать перекресток регулировщик

Что показывает водителям регулировщик? Рисунок: "За! Правилами"

Правильная трактовка жестов регулировщика почему-то очень трудна для запоминания слушателями автошкол. Какое транспортное средство может проехать перекресток при таком сигнале регулировщика?

О правилах напомнил ресурс "По! Правилам".

Читайте также:

Варианты ответа

Только зеленый автомобиль.

Только красный автомобиль.

Красный автомобиль и автобус.

Автобус и такси.

Только такси.

Всем транспортным средствам запрещено движение.

Разбор задачи

Есть перекресток к которому подъехали четыре транспортных средства. Автобус и красный автомобиль проезжают прямо, зеленый поворачивает направо, а такси — налево.

Порядок движения на перекрестке устанавливается жестами регулировщика. Сейчас он стоит с протянутой вперед правой рукой. Читаем п. 8.8 ПДД.

"Правая рука вытянута вперед:

с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;

со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Итак, согласно правилам, водитель зеленого автомобиля может проезжать в любых направлениях. Водитель красной машины может повернуть только направо, но это не входит в его планы, поэтому ему придется дождаться другого сигнала. Водителям автобуса и такси запрещается движение по всем направлениям.

Таким образом, право на проезд имеет только водитель зеленого автомобиля.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали сложную задачу по пересечению кругового перекрестка, которую провалили 80% водителей. Также давали тест по вариантам заезда и съезда с кругового перекрестка.