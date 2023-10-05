Задача по ПДД: кому разрешает проехать перекресток регулировщик
Правильная трактовка жестов регулировщика почему-то очень трудна для запоминания слушателями автошкол. Какое транспортное средство может проехать перекресток при таком сигнале регулировщика?
О правилах напомнил ресурс "По! Правилам".
Варианты ответа
- Только зеленый автомобиль.
- Только красный автомобиль.
- Красный автомобиль и автобус.
- Автобус и такси.
- Только такси.
- Всем транспортным средствам запрещено движение.
Разбор задачи
Есть перекресток к которому подъехали четыре транспортных средства. Автобус и красный автомобиль проезжают прямо, зеленый поворачивает направо, а такси — налево.
Порядок движения на перекрестке устанавливается жестами регулировщика. Сейчас он стоит с протянутой вперед правой рукой. Читаем п. 8.8 ПДД.
"Правая рука вытянута вперед:
- с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;
- со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
- с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".
Итак, согласно правилам, водитель зеленого автомобиля может проезжать в любых направлениях. Водитель красной машины может повернуть только направо, но это не входит в его планы, поэтому ему придется дождаться другого сигнала. Водителям автобуса и такси запрещается движение по всем направлениям.
Таким образом, право на проезд имеет только водитель зеленого автомобиля.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали сложную задачу по пересечению кругового перекрестка, которую провалили 80% водителей. Также давали тест по вариантам заезда и съезда с кругового перекрестка.