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Задача по ПДД: кому разрешает проехать перекресток регулировщик

5 октября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Задача по ПДД: кому разрешает проехать перекресток регулировщик
Что показывает водителям регулировщик? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Правильная трактовка жестов регулировщика почему-то очень трудна для запоминания слушателями автошкол. Какое транспортное средство может проехать перекресток при таком сигнале регулировщика?

О правилах напомнил ресурс "По! Правилам".

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Варианты ответа

  • Только зеленый автомобиль.
  • Только красный автомобиль.
  • Красный автомобиль и автобус.
  • Автобус и такси.
  • Только такси.
  • Всем транспортным средствам запрещено движение.

Разбор задачи

Есть перекресток к которому подъехали четыре транспортных средства. Автобус и красный автомобиль проезжают прямо, зеленый поворачивает направо, а такси — налево.

Порядок движения на перекрестке устанавливается жестами регулировщика. Сейчас он стоит с протянутой вперед правой рукой. Читаем п. 8.8 ПДД.

"Правая рука вытянута вперед:

  • с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;
  • со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
  • с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Итак, согласно правилам, водитель зеленого автомобиля может проезжать в любых направлениях. Водитель красной машины может повернуть только направо, но это не входит в его планы, поэтому ему придется дождаться другого сигнала. Водителям автобуса и такси запрещается движение по всем направлениям.

Таким образом, право на проезд имеет только водитель зеленого автомобиля.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали сложную задачу по пересечению кругового перекрестка, которую провалили 80% водителей. Также давали тест по вариантам заезда и съезда с кругового перекрестка.

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