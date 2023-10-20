Тест по ПДД: велосипедист или водитель авто является нарушителем правил

Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Кто нарушает правила в ситуации с двумя автомобилями и велосипедистом?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только велосипедист. Велосипедист и водитель красного автомобиля. Водители красного и зеленого автомобилей. Только водитель красного автомобиля. Все нарушают правила. Никто не нарушает правила.

Разбор задачи

На дороге находятся три транспортных средства. Велосипедист и красный автомобиль двигаются прямо, а водитель зеленого авто намерен остановиться справа у обочины, чтобы подобрать пассажира.

Обращаем внимание на разметку 1.27, обозначающую полосу для движения маршрутных транспортных средств, и знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

Велосипедист и водитель красного автомобиля двигаются по этой полосе, разрешено ли им это?

Читаем п. 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

Итак, велосипедист правил не нарушает, чего не скажешь о водителе красного автомобиля.

Теперь разберемся с зеленым автомобилем, водитель которого собирается заехать на полосу для маршрутных транспортных средств, чтобы забрать пассажира.

Читаем п. 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров возле правого края проезжей части".

Таким образом, водитель зеленой машины правил не нарушает, а значит, среди трех участников дорожного движения нарушителем является только водитель красного автомобиля.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали тест ПДД с подвохом: может ли грузовик опередить автобус. Также решали задачу, когда водитель должен поворачивать направо, чтобы пропустить авто сзади.