Тест по ПДД: велосипедист или водитель авто является нарушителем правил
Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Кто нарушает правила в ситуации с двумя автомобилями и велосипедистом?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только велосипедист.
- Велосипедист и водитель красного автомобиля.
- Водители красного и зеленого автомобилей.
- Только водитель красного автомобиля.
- Все нарушают правила.
- Никто не нарушает правила.
Разбор задачи
На дороге находятся три транспортных средства. Велосипедист и красный автомобиль двигаются прямо, а водитель зеленого авто намерен остановиться справа у обочины, чтобы подобрать пассажира.
Обращаем внимание на разметку 1.27, обозначающую полосу для движения маршрутных транспортных средств, и знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".
Велосипедист и водитель красного автомобиля двигаются по этой полосе, разрешено ли им это?
Читаем п. 17.1 ПДД:
"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".
Итак, велосипедист правил не нарушает, чего не скажешь о водителе красного автомобиля.
Теперь разберемся с зеленым автомобилем, водитель которого собирается заехать на полосу для маршрутных транспортных средств, чтобы забрать пассажира.
Читаем п. 17.2 ПДД:
"Водитель, который поворачивает на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров возле правого края проезжей части".
Таким образом, водитель зеленой машины правил не нарушает, а значит, среди трех участников дорожного движения нарушителем является только водитель красного автомобиля.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали тест ПДД с подвохом: может ли грузовик опередить автобус. Также решали задачу, когда водитель должен поворачивать направо, чтобы пропустить авто сзади.
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