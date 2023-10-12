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Тест по ПДД: кто нарушает правила при изменении направления движения

12 октября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто нарушает правила при изменении направления движения
Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила в данной ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только водитель синего автомобиля.
  2. Только водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Есть участок дороги с тремя автомобилями. Серый автомобиль стоит с включенными аварийными огнями, а синяя и красная машины поворачивают направо. Кто-то из них поворачивает неправильно.

На участке дороги есть полоса для торможения, о чем свидетельствует знак 5.20.2 "Начало дополнительной полосы". Эта дополнительная полоса является одновременно полосой для разгона водителя красного автомобиля.

Открываем п. 10.8 ПДД:

"Если в месте съезда с дороги есть полоса торможения, водитель, намеревающийся вернуть на другую дорогу, должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней.

Если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу движущимся по этой дороге транспортным средствам».

А водитель красного авто намерен проигнорировать полосу для разгона, и сразу резко выехать на дорогу, а значит, он точно нарушитель.

Как быть с водителем синего автомобиля, ведь он должен перед поворотом сбавить скорость на полосе для торможения? Но ведь он физически не мог этого сделать из-за препятствия в виде серого автомобиля на этой же полосе.

В таких случаях, когда поворот из соответствующего крайнего положения невозможен, п. 10.6 ПДД позволяет повернуть так, как это сделает водитель синей машины. Но если это не создаст опасности для других участников дорожного движения.

Правильный ответ №2

Ранее только 47% водителей выбрали правильный ответ на задачу выбора направления движения. Также мы предлагали задачу с интересным случаем на железнодорожном переезде.

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