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Тест з ПДР: хто порушує правила під час зміни напрямку руху

12 жовтня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто порушує правила під час зміни напрямку руху
Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила у показаній ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише водій синього автомобіля.
  2. Лише водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Маємо ділянку дороги з трьома автомобілями. Сіре авто стоїть з увімкненими аварійними вогнями, а синя та червона машини повертають праворуч. Хтось з них повертає неправильно.

На ділянці дороги є смуга для гальмування, про що свідчить знак 5.20.2 "Початок додаткової смуги". Ця додаткова смуга є водночас й смугою для розгону водія червоної автівки.

Відкриваємо п. 10.8 ПДР:

"Якщо в місці з'їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній.

Якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою".

А водій червоного авто має намір проігнорувати смугу для розгону, й одразу різко виїхати на дорогу, а отже, він точно порушник.

Як бути з водієм синього автомобіля, адже він мусить перед поворотом зменшити швидкість на смузі для гальмування? Але ж він фізично не міг цього зробити через перешкоду у вигляді сірої автівки на цій же смузі.

В таких випадках коли поворот з відповідного крайнього положення є неможливим, п. 10.6 ПДР дозволяє повернути так, як це зробить водій синьої машини. Але якщо це не створить небезпеки для інших учасників дорожнього руху.

Правильна відповідь №2

Раніше лише 47% водіїв обрали правильну відповідь на задачу про вибір напрямку руху. Також ми пропонували задачу з цікавим випадком на залізничному переїзді.

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