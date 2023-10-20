Тест з ПДР: велосипедист чи водій авто є порушником правил

Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Хто порушує правила в ситуації з двома автомобілями та велосипедистом?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише велосипедист. Велосипедист та водій червоного автомобіля. Водії червоного та зеленого автомобілів. Лише водій червоного автомобіля. Усі порушують правила. Ніхто не порушує правила.

Розбір задачі

На дорозі знаходяться три транспортні засоби. Велосипедист і червоне авто рухаються прямо, а водій зеленого має намір зупинитися праворуч біля узбіччя, щоб підібрати пасажира.

Звертаймо увагу на розмітку 1.27, яка позначає смугу для руху маршрутних транспортних засобів, та знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Велосипедист та водій червоного авто рухаються по цій смузі, чи дозволено їм це?

Читаємо п. 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів" або 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Отже, велосипедист правил не порушує, чого не скажеш про водія червоного автомобіля.

Тепер розберемося з зеленим авто, водій якого збирається заїхати на смугу для маршрутних транспортних засобів, щоб забрати пасажира.

Читаємо п. 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини".

Таким чином, водій зеленої машини правил не порушує, а значить, серед трьох учасників дорожнього руху порушником є лише водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували тест ПДР з каверзою: чи може вантажівка випередити автобус. Також розв'язували задачу, коли водій повинен повертати праворуч, щоб пропустити авто ззаду.