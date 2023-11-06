Тест з ПДР: чи можна взяти пасажирку на трамвайних коліях

Чи може водій забрати пасажирку? Малюнок: "За! Правилами"

Задача, пов'язана з зупинкою та стоянкою транспортних засобів. Чи дозволяється водієві червоного автомобіля зупинитися у зображеному на малюнку місці для посадки пасажирки?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється тільки за умови, якщо це не створить перешкод для трамвая. Забороняється.

Розбір задачі

Маємо ділянку дороги з трамвайними коліями обабіч. Водій червоного автомобіля має намір зупинитися на трамвайній колії, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для того, аби здійснити посадку пасажирки.

Читаємо п. 15.8 ПДР

"На трамвайній колії попутного напрямку, розташованій ліворуч на одному рівні з проїзною частиною для руху нерейкових транспортних засобів, дозволяється зупинка лише для виконання вимог цих Правил, а на розташованих біля правого краю проїзної частини — лише для посадки (висадки) пасажирів чи виконання вимог цих Правил. У цих випадках не повинно створюватись перешкод для руху трамваїв".

Тобто пункт не забороняє зупинку на трамвайних коліях для посадки чи висадки пасажирів, але робити це можна лише на коліях попутного напрямку й лише тоді, коли вони розташовані праворуч від водія. На малюнку ж водій хоче зупинитися на колії зустрічного напрямку яка розташована від нього ліворуч. Зробивши це, водій порушить правила.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з правильного проїзду перехресть — тут і тут.