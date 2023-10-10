ТОП-10 автомобилей с ДВС, которые тратят меньше всего топлива на 100 км в 2023 году

Самым экономичным автомобилем стал компактный хэтчбек Mitsubishi Mirage 2020 года. Фото: cenyavto.com

Электрокары, как альтернатива ДВС, все еще очень дороги как при покупке, так и при обслуживании. Главным же недостатком автомобилей с традиционными двигателями является низкая топливная эффективность, но благодаря усовершенствованию технологии внутреннего сгорания, автопроизводители создали машины, тратящие сравнительно мало горючего.

Специалисты Hot Cars составили рейтинг автомобилей с наилучшей топливной эффективностью среди всех автомобилей с ДВС.

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Mitsubishi Mirage 2020 — тратит 6,53 л. на 100 км пути; Toyota Corolla 2023 — 6,53 л на 100 км; Kia Rio 2023 — 6,53 л на 100 км; Audi A3 2022 — 7,59 л на 100 км; Acura Integra 2023 — 7,35 л на 100 км; Hyundai Elantra 2024 — 6,53 л на 100 км; Volkswagen Jetta 2022 — 6,92 л на 100 км; Honda Civic 2023 — 6,53 л на 100 км; Nissan Sentra 2024 — 7,13 л на 100 км; Nissan Versa 2023 — 6,72 л на 100 км.

Недооцененный Mitsubishi Mirage 2020

Mitsubishi Mirage 2020 года не слишком популярный автомобиль, не самый мощный и быстрый. Машина работает на 1,2 л бензиновом двигателе с максимальной скоростью 180 км/ч. Но скорость — это не та причина, по которой Mirage был создан в первую очередь.

Mitsubishi производит Mirage с 1978 года с одной целью — топливная эффективность. Автомобиль создан для долгих поездок, потребляя как можно меньше топлива. К примеру, Mitsubishi Mirage 2020 может проехать 700 км на 35 л горючего.

К величайшему сожалению, Mitsubishi прекратит производство Mirage к 2025 году из-за снижения популярности и продаж на рынке.

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