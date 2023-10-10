ТОП-10 автомобілів з ДВЗ, які витрачають найменше пального на 100 км у 2023 році

Найбільш економічним автомобілем став компактний хетчбек Mitsubishi Mirage 2020 року. Фото: cenyavto.com

Електрокари, як альтернатива ДВЗ, все ще дуже дорогі як при купівлі, так й при обслуговуванні. Головним же недоліком автомобілів з традиційними двигунами є низька паливна ефективність, але завдяки вдосконаленню технології внутрішнього згоряння, автовиробники створили машини, які витрачають порівняно мало пального.

Фахівці Hot Cars склали рейтинг автомобілів з найкращою паливною ефективністю серед усіх автомобілів з ДВЗ.

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Mitsubishi Mirage 2020 — витрачає 6,53 л. на 100 км шляху; Toyota Corolla 2023 — 6,53 л на 100 км; Kia Rio 2023 — 6,53 л на 100 км; Audi A3 2022 — 7,59 л на 100 км; Acura Integra 2023 — 7,35 л на 100 км; Hyundai Elantra 2024 — 6,53 л на 100 км; Volkswagen Jetta 2022 — 6,92 л на 100 км; Honda Civic 2023 — 6,53 л на 100 км; Nissan Sentra 2024 — 7,13 л на 100 км; Nissan Versa 2023 — 6,72 л на 100 км.

Недооцінений Mitsubishi Mirage 2020

Mitsubishi Mirage 2020 року не надто популярний автомобіль, який не є найпотужнішим та найшвидшим. Машина працює на 1,2 л бензиновому двигуні з максимальною швидкістю 180 км/год. Але швидкість — це не та причина, через яку Mirage був створений насамперед.

Mitsubishi виробляє Mirage з 1978 року з однією метою — паливна ефективність. Автомобіль створений для довгих поїздок, споживаючи якомога менше пального. Наприклад, Mitsubishi Mirage 2020 може проїхати 700 км на 35 л пального.

На превеликий жаль, Mitsubishi припинить виробництво Mirage до 2025 року через зниження популярності та продажів на ринку.

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