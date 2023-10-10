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ТОП-10 автомобілів з ДВЗ, які витрачають найменше пального на 100 км у 2023 році

10 жовтня 2023 12:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 10 автомобілів з ДВЗ, які витрачають найменше пального на 100 км у 2023 році
Найбільш економічним автомобілем став компактний хетчбек Mitsubishi Mirage 2020 року. Фото: cenyavto.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Електрокари, як альтернатива ДВЗ, все ще дуже дорогі як при купівлі, так й при обслуговуванні. Головним же недоліком автомобілів з традиційними двигунами є низька паливна ефективність, але завдяки вдосконаленню технології внутрішнього згоряння, автовиробники створили машини, які витрачають порівняно мало пального.

Фахівці Hot Cars склали рейтинг автомобілів з найкращою паливною ефективністю серед усіх автомобілів з ДВЗ.

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ТОП 10 автомобілів з ДВЗ, які витрачають найменше пального на 100 км у 2023 році

  1. Mitsubishi Mirage 2020 — витрачає 6,53 л. на 100 км шляху;
  2. Toyota Corolla 2023 — 6,53 л на 100 км;
  3. Kia Rio 2023 — 6,53 л на 100 км;
  4. Audi A3 2022 — 7,59 л на 100 км;
  5. Acura Integra 2023 — 7,35 л на 100 км;
  6. Hyundai Elantra 2024 — 6,53 л на 100 км;
  7. Volkswagen Jetta 2022 — 6,92 л на 100 км;
  8. Honda Civic 2023 — 6,53 л на 100 км;
  9. Nissan Sentra 2024 — 7,13 л на 100 км;
  10. Nissan Versa 2023 — 6,72 л на 100 км.

Недооцінений Mitsubishi Mirage 2020

Mitsubishi Mirage 2020 року не надто популярний автомобіль, який не є найпотужнішим та найшвидшим. Машина працює на 1,2 л бензиновому двигуні з максимальною швидкістю 180 км/год. Але швидкість — це не та причина, через яку Mirage був створений насамперед.

Mitsubishi виробляє Mirage з 1978 року з однією метою — паливна ефективність. Автомобіль створений для довгих поїздок, споживаючи якомога менше пального. Наприклад, Mitsubishi Mirage 2020 може проїхати 700 км на 35 л пального.

На превеликий жаль, Mitsubishi припинить виробництво Mirage до 2025 року через зниження популярності та продажів на ринку.

Раніше автомеханік пояснив, чому потрібно триматися від електромобілів якомога далі. Також ми представляли ТОП 20 електричних авто у вересні 2023 року в Україні.

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