ТОП-15 новых мотоциклов и мопедов в Украине в июле 2023 года
В июле количество проданных мотоциклов и мопедов в Украине несколько снизилось по сравнению с прошлым месяцем. Впрочем, по-прежнему большинство украинцев покупают новые байки, преимущественно китайского производства.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
В июле украинцы приобрели 7,8 тыс. мотоциклов и мопедов, что почти на 10% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года, но почти на 4% меньше, чем в июне 2023-го.
Большинство проданных мотоциклов и мопедов были новыми импортированными из-за границы (почти 58% от общего количества), всего — 4,5 тыс. единиц. На внутреннем рынке перепродали 2,5 тыс. б/у мототехники (более 32%). И лишь немногим более 10% были импортированными подержанными мотоциклами и мопедами (784 ед.).
В Украине покупают преимущественно новую китайскую мототехнику
- Musstang (17,4%);
- Lifan (14,9%);
- Spark (8,2%).
ТОП-15 новых мотоциклов и мопедов в Украине в июле 2023 года
- Musstang MT125: 382 ед.
- Tekken 250: 282 ед.
- Lifan LF175: 257 ед.
- Spark SP125C: 212 ед.
- Bajaj Boxer BM 150: 147 ед.
- Musstang MT200: 121 ед.
- Kovi 250: 113 ед.
- Shineray XY250: 109 ед.
- Lifan SR200: 108 ед.
- Musstang MT110: 100 ед.
- Musstang MT150: 100 ед.
- Lifan LF200: 97 ед.
- Viper ZS200A: 87 ед.
- Forte FT 125: 79 ед.
- Spark SP200: 76 ед.
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