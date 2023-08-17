Украинцы предпочитают китайский мототранспорт не в последнюю очередь из-за цены. Фото: freepik

В июле количество проданных мотоциклов и мопедов в Украине несколько снизилось по сравнению с прошлым месяцем. Впрочем, по-прежнему большинство украинцев покупают новые байки, преимущественно китайского производства.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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В июле украинцы приобрели 7,8 тыс. мотоциклов и мопедов, что почти на 10% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года, но почти на 4% меньше, чем в июне 2023-го.

Большинство проданных мотоциклов и мопедов были новыми импортированными из-за границы (почти 58% от общего количества), всего — 4,5 тыс. единиц. На внутреннем рынке перепродали 2,5 тыс. б/у мототехники (более 32%). И лишь немногим более 10% были импортированными подержанными мотоциклами и мопедами (784 ед.).

В Украине покупают преимущественно новую китайскую мототехнику

Musstang (17,4%);

Lifan (14,9%);

Spark (8,2%).

ТОП-15 новых мотоциклов и мопедов в Украине в июле 2023 года

Musstang MT125: 382 ед. Tekken 250: 282 ед. Lifan LF175: 257 ед. Spark SP125C: 212 ед. Bajaj Boxer BM 150: 147 ед. Musstang MT200: 121 ед. Kovi 250: 113 ед. Shineray XY250: 109 ед. Lifan SR200: 108 ед. Musstang MT110: 100 ед. Musstang MT150: 100 ед. Lifan LF200: 97 ед. Viper ZS200A: 87 ед. Forte FT 125: 79 ед. Spark SP200: 76 ед.

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