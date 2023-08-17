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ТОП-15 новых мотоциклов и мопедов в Украине в июле 2023 года

17 августа 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-15 новых мотоциклов и мопедов в Украине в июле 2023 года
Украинцы предпочитают китайский мототранспорт не в последнюю очередь из-за цены. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В июле количество проданных мотоциклов и мопедов в Украине несколько снизилось по сравнению с прошлым месяцем. Впрочем, по-прежнему большинство украинцев покупают новые байки, преимущественно китайского производства.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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В июле украинцы приобрели 7,8 тыс. мотоциклов и мопедов, что почти на 10% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года, но почти на 4% меньше, чем в июне 2023-го.

Большинство проданных мотоциклов и мопедов были новыми импортированными из-за границы (почти 58% от общего количества), всего — 4,5 тыс. единиц. На внутреннем рынке перепродали 2,5 тыс. б/у мототехники (более 32%). И лишь немногим более 10% были импортированными подержанными мотоциклами и мопедами (784 ед.).

В Украине покупают преимущественно новую китайскую мототехнику

  • Musstang (17,4%);
  • Lifan (14,9%);
  • Spark (8,2%).

ТОП-15 новых мотоциклов и мопедов в Украине в июле 2023 года

  1. Musstang MT125: 382 ед.
  2. Tekken 250: 282 ед.
  3. Lifan LF175: 257 ед.
  4. Spark SP125C: 212 ед.
  5. Bajaj Boxer BM 150: 147 ед.
  6. Musstang MT200: 121 ед.
  7. Kovi 250: 113 ед.
  8. Shineray XY250: 109 ед.
  9. Lifan SR200: 108 ед.
  10. Musstang MT110: 100 ед.
  11. Musstang MT150: 100 ед.
  12. Lifan LF200: 97 ед.
  13. Viper ZS200A: 87 ед.
  14. Forte FT 125: 79 ед.
  15. Spark SP200: 76 ед.

Ранее мы писали, что в Киеве выпускается электрический квадроцикл-эвакуатор Crafter HIMAKS для ВСУ. Также сообщалось, как самый быстрый в мире колесный автомобиль с поршневым двигателем Speed Demon установил новый рекорд в США.

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