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ТОП-15 нових мотоциклів та мопедів в Україні у липні 2023 року

17 серпня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-15 нових мотоциклів та мопедів в Україні у липні 2023 року
Українці надають перевагу китайському мототранспорту не в останню чергу через ціну. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У липні кількість проданих мотоциклів та мопедів в Україні дещо знизилася порівняно з минулим місяцем. Втім, як і раніше, більшість українців купують нові байкі, переважно китайського виробництва.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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У липні українці придбали 7,8 тис. мотоциклів та мопедів, що майже на 10% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року, але майже на 4% менше, ніж у червні 2023-го.

Більшість проданих мотоциклів та мопедів були новими імпортованими з-за кордону (майже 58% від загальної кількості), загалом — 4,5 тис. одиниць. На внутрішньому ринку перепродали 2,5 тис. вживаної мототехніки (понад 32%). І лише трохи більш як 10% були імпортованими вживаними мотоциклами та мопедами (784 од.).

В Україні купують переважно нову китайську мототехніку

  • Musstang (17,4%);
  • Lifan (14,9%);
  • Spark (8,2%).

ТОП-15 нових мотоциклів та мопедів в Україні у липні 2023 року

  1. Musstang MT125: 382 од.
  2. Tekken 250: 282 од.
  3. Lifan LF175: 257 од.
  4. Spark SP125C: 212 од.
  5. Bajaj Boxer BM 150: 147 од.
  6. Musstang MT200: 121 од.
  7. Kovi 250: 113 од.
  8. Shineray XY250: 109 од.
  9. Lifan SR200: 108 од.
  10. Musstang MT110: 100 од.
  11. Musstang MT150: 100 од.
  12. Lifan LF200: 97 од.
  13. Viper ZS200A: 87 од.
  14. Forte FT 125: 79 од.
  15. Spark SP200: 76 од.

Раніше ми писали, що в Києві випускають електричний квадроцикл-евакуатор Crafter HIMAKS для ЗСУ. Також повідомляли, як найшвидший у світі колісний автомобіль з поршневим двигуном Speed Demon встановив новий рекорд в США.

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