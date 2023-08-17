Українці надають перевагу китайському мототранспорту не в останню чергу через ціну. Фото: freepik

У липні кількість проданих мотоциклів та мопедів в Україні дещо знизилася порівняно з минулим місяцем. Втім, як і раніше, більшість українців купують нові байкі, переважно китайського виробництва.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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У липні українці придбали 7,8 тис. мотоциклів та мопедів, що майже на 10% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року, але майже на 4% менше, ніж у червні 2023-го.

Більшість проданих мотоциклів та мопедів були новими імпортованими з-за кордону (майже 58% від загальної кількості), загалом — 4,5 тис. одиниць. На внутрішньому ринку перепродали 2,5 тис. вживаної мототехніки (понад 32%). І лише трохи більш як 10% були імпортованими вживаними мотоциклами та мопедами (784 од.).

В Україні купують переважно нову китайську мототехніку

Musstang (17,4%);

Lifan (14,9%);

Spark (8,2%).

ТОП-15 нових мотоциклів та мопедів в Україні у липні 2023 року

Musstang MT125: 382 од. Tekken 250: 282 од. Lifan LF175: 257 од. Spark SP125C: 212 од. Bajaj Boxer BM 150: 147 од. Musstang MT200: 121 од. Kovi 250: 113 од. Shineray XY250: 109 од. Lifan SR200: 108 од. Musstang MT110: 100 од. Musstang MT150: 100 од. Lifan LF200: 97 од. Viper ZS200A: 87 од. Forte FT 125: 79 од. Spark SP200: 76 од.

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