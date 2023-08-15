В Києві випускають електричний евакуатор Crafter HIMAKS для ЗСУ

HIMAKS здатний перевозити понад 300 кг вантажу разом з екіпажем та пораненим бійцем. Фото: dev.ua

Київська компанія Emobili представила електричний квадроцикл Crafter HIMAKS, який призначений, зокрема, для евакуації поранених бійців. Раніше кияни вже випускали машини для потреб ЗСУ, створені на базі електроквадроцикла Crafter Ranger.

Про це повідомив dev.ua.

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Характеристики квадроцикла HIMAKS

Оснащений двома змінними акумуляторами LG: основним та додатковим.

Знімаються батареї протягом 15-20 секунд.

Запас ходу: понад 150 км.

Має чотири режими швидкості: від 12 до 50 км/год.

Під час гальмування або спуску з гори відбувається підзарядка акумулятора — за годину може набирати заряд для запасу ходу до 35 км.

Встановлені дискові гідравлічні передні та задні гальма.

Над задньою віссю є великий багажник вкритий камуфляжною сіткою.

Невеличкий багажник спереду.

В евакуаційній версії квадроцикла борти машини розкладені для зручного кріплення пластикових нош.

Загальна вантажопідйомність: до 350 кг.

Колеса з 8-дюймовими дисками мають 4-шарові безкамерні шини з висотою протектора 12 мм.

В евакуаційній версії HIMAKS борти квадроцикла розкладені для зручного кріплення пластикових нош у формі кокона. Фото: dev.ua.

Скільки коштує HIMAKS

Вартість квадроцикла у базовій комплектації: 400 тис. грн.

Повна комплектація: 440 тис. грн.

Половину вартості машини, за словами розробників, становлять акумулятори.

Виробництво HIMAKS та перспективи

Сьогодні виробляють кілька HIMAKS на місяць.

Існують плани розширити випуск до 100 квадроциклів на місяць.

П'ять Crafter HIMAKS вже працюють на фронті. Фото: Emobili.

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