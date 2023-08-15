В Киеве выпускают эвакуатор Crafter HIMAKS для ВСУ

HIMAKS способен перевозить более 300 кг груза вместе с экипажем и раненым бойцом. Фото: dev.ua

Киевская компания Emobili представила электрический квадроцикл Crafter HIMAKS, который предназначен, в частности, для эвакуации раненых бойцов. Ранее киевляне уже выпускали машины для нужд ВСУ, созданные на базе электроквадроцикла Crafter Ranger.

Об этом сообщил dev.ua.

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Характеристики квадроцикла HIMAKS

Оснащен двумя сменными аккумуляторами LG: основным и дополнительным.

Снимаются батареи в течение 15-20 секунд.

Запас хода: более 150 км.

Имеет четыре режима скорости: от 12 до 50 км/ч.

При торможении или спуске с горы происходит подзарядка аккумулятора — через час может набирать заряд для запаса хода до 35 км.

Установлены дисковые гидравлические передние и задние тормоза.

Над задней осью есть большой багажник, покрытый камуфляжной сеткой.

Маленький багажник спереди.

В эвакуационной версии квадроцикла борта машины разложены для удобного крепления пластиковых носилок.

Общая грузоподъемность: 350 кг.

Колеса с 8-дюймовыми дисками имеют 4-слойные бескамерные шины с высотой протектора 12 мм.

В эвакуационной версии HIMAKS борта квадроцикла разложены для удобного крепления пластиковых носилок в форме кокона. Фото: dev.ua.

сколько стоит HIMAKS

Стоимость квадроцикла в базовой комплектации — 400 тыс. грн.

Полная комплектация: 440 тыс. грн.

Половину стоимости машины, по словам разработчиков, составляют аккумуляторы.

Производство HIMAKS и перспективы

Сегодня производят несколько HIMAKS в месяц.

Есть планы расширить выпуск до 100 квадроциклов в месяц.

Пять Crafter HIMAKS уже работают на фронте. Фото: Emobili.

Ранее мы писали, как бесплатно растаможить авто для участников боевых действий в 2023 году. Также сообщалось, у кого могут изъять автомобиль на нужды ВСУ.