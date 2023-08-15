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В Киеве выпускают эвакуатор Crafter HIMAKS для ВСУ

15 августа 2023 12:00
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
В Киеве выпускают эвакуатор Crafter HIMAKS для ВСУ
HIMAKS способен перевозить более 300 кг груза вместе с экипажем и раненым бойцом. Фото: dev.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Киевская компания Emobili представила электрический квадроцикл Crafter HIMAKS, который предназначен, в частности, для эвакуации раненых бойцов. Ранее киевляне уже выпускали машины для нужд ВСУ, созданные на базе электроквадроцикла Crafter Ranger.

Об этом сообщил dev.ua.

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Характеристики квадроцикла HIMAKS

  • Оснащен двумя сменными аккумуляторами LG: основным и дополнительным.
  • Снимаются батареи в течение 15-20 секунд.
  • Запас хода: более 150 км.
  • Имеет четыре режима скорости: от 12 до 50 км/ч.
  • При торможении или спуске с горы происходит подзарядка аккумулятора — через час может набирать заряд для запаса хода до 35 км.
  • Установлены дисковые гидравлические передние и задние тормоза.
  • Над задней осью есть большой багажник, покрытый камуфляжной сеткой.
  • Маленький багажник спереди.
  • В эвакуационной версии квадроцикла борта машины разложены для удобного крепления пластиковых носилок.
  • Общая грузоподъемность: 350 кг.
  • Колеса с 8-дюймовыми дисками имеют 4-слойные бескамерные шины с высотой протектора 12 мм.
В эвакуационной версии HIMAKS борта квадроцикла разложены для удобного крепления пластиковых носилок в форме кокона. Фото: dev.ua.

сколько стоит HIMAKS

  • Стоимость квадроцикла в базовой комплектации — 400 тыс. грн.
  • Полная комплектация: 440 тыс. грн.
  • Половину стоимости машины, по словам разработчиков, составляют аккумуляторы.

Производство HIMAKS и перспективы

  • Сегодня производят несколько HIMAKS в месяц.
  • Есть планы расширить выпуск до 100 квадроциклов в месяц.
Пять Crafter HIMAKS уже работают на фронте. Фото: Emobili.

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