В Киеве выпускают эвакуатор Crafter HIMAKS для ВСУ
15 августа 2023 12:00
HIMAKS способен перевозить более 300 кг груза вместе с экипажем и раненым бойцом. Фото: dev.ua
Киевская компания Emobili представила электрический квадроцикл Crafter HIMAKS, который предназначен, в частности, для эвакуации раненых бойцов. Ранее киевляне уже выпускали машины для нужд ВСУ, созданные на базе электроквадроцикла Crafter Ranger.
Об этом сообщил dev.ua.
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Характеристики квадроцикла HIMAKS
- Оснащен двумя сменными аккумуляторами LG: основным и дополнительным.
- Снимаются батареи в течение 15-20 секунд.
- Запас хода: более 150 км.
- Имеет четыре режима скорости: от 12 до 50 км/ч.
- При торможении или спуске с горы происходит подзарядка аккумулятора — через час может набирать заряд для запаса хода до 35 км.
- Установлены дисковые гидравлические передние и задние тормоза.
- Над задней осью есть большой багажник, покрытый камуфляжной сеткой.
- Маленький багажник спереди.
- В эвакуационной версии квадроцикла борта машины разложены для удобного крепления пластиковых носилок.
- Общая грузоподъемность: 350 кг.
- Колеса с 8-дюймовыми дисками имеют 4-слойные бескамерные шины с высотой протектора 12 мм.
сколько стоит HIMAKS
- Стоимость квадроцикла в базовой комплектации — 400 тыс. грн.
- Полная комплектация: 440 тыс. грн.
- Половину стоимости машины, по словам разработчиков, составляют аккумуляторы.
Производство HIMAKS и перспективы
- Сегодня производят несколько HIMAKS в месяц.
- Есть планы расширить выпуск до 100 квадроциклов в месяц.
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