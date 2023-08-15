Speed Demon: найшвидший у світи автомобіль встановив новий рекорд в США

Speed Demon за 17 років наземних перегонів встановив 13 рекордів SCTA Bonneville та 6 світових рекордів FIA. Фото: Auto Evolution

Найшвидший у світі колісний автомобіль з поршневим двигуном Speed Demon днями здобув трофей Hot Rod Trophy на SCTA Bonneville Speed Week 2023 водинадцяте за свою гоночну кар'єру, розвинувши швидкість 537 км/год на хрусткому покритті Бонневільського солончаку. На сьогодні це найшвидший спідвей на землі.

Про це повідомив Auto Evolution.

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Професійний водій Кріс Рашке, який був кермом авто, показав вражаючу швидкість на дистанції 5 км, яку скоротили через погодні умови. Адже учасникам перегонів довелося зіткнутися з дощовою бурею, яка затопила солончаки всього за два дні до початку змагань.

Характеристики Speed Demon

Одномоторне аеродинамічне авто з повним приводом.

Має 9,1 л турбо двигун V8 потужністю 3100 к.с.

Оснащений датчиками та електронними технологіями, які дозволяють безперервно контролювати та набирати швидкість автомобіля.

Щоб досягти високих аеродинамічних характеристик, розробники відмовилися від повітрозабірників, що створюють лобовий опір. Натомість вони розташовані з обох боків авто.

Система пожежогасіння захищає водія, а в разі загоряння двигуна вмикається система водяного охолодження.

Speed Demon належить рекорд "Найшвидший у світі автомобіль з поршневим двигуном і колісним приводом" — 775 км/год, який він поставив на одному з перегонів. Наразі команда боліда має на меті досягнути нової рекордної точки — 805 км/год.

Speed Demon оснащений високими електронними технологіями, які дозволяють безперервно контролювати та набирати швидкість автомобіля. Фото: Auto Evolution.

Раніше ми публікували ТОП-5 найшвидших кросоверів. Також у Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до 350 км/год.