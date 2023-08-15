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Найшвидший у світі автомобіль встановив новий рекорд в США

15 серпня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Speed Demon: найшвидший у світи автомобіль встановив новий рекорд в США
Speed Demon за 17 років наземних перегонів встановив 13 рекордів SCTA Bonneville та 6 світових рекордів FIA. Фото: Auto Evolution
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Найшвидший у світі колісний автомобіль з поршневим двигуном Speed Demon днями здобув трофей Hot Rod Trophy на SCTA Bonneville Speed Week 2023 водинадцяте за свою гоночну кар'єру, розвинувши швидкість 537 км/год на хрусткому покритті Бонневільського солончаку. На сьогодні це найшвидший спідвей на землі.

Про це повідомив Auto Evolution.

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Професійний водій Кріс Рашке, який був кермом авто, показав вражаючу швидкість на дистанції 5 км, яку скоротили через погодні умови. Адже учасникам перегонів довелося зіткнутися з дощовою бурею, яка затопила солончаки всього за два дні до початку змагань.

Характеристики Speed Demon

  • Одномоторне аеродинамічне авто з повним приводом.
  • Має 9,1 л турбо двигун V8 потужністю 3100 к.с.
  • Оснащений датчиками та електронними технологіями, які дозволяють безперервно контролювати та набирати швидкість автомобіля.
  • Щоб досягти високих аеродинамічних характеристик, розробники відмовилися від повітрозабірників, що створюють лобовий опір. Натомість вони розташовані з обох боків авто.
  • Система пожежогасіння захищає водія, а в разі загоряння двигуна вмикається система водяного охолодження.

Speed Demon належить рекорд "Найшвидший у світі автомобіль з поршневим двигуном і колісним приводом" — 775 км/год, який він поставив на одному з перегонів. Наразі команда боліда має на меті досягнути нової рекордної точки — 805 км/год.

Speed Demon оснащений високими електронними технологіями, які дозволяють безперервно контролювати та набирати швидкість автомобіля. Фото: Auto Evolution.

Раніше ми публікували ТОП-5 найшвидших кросоверів. Також у Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до 350 км/год.

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