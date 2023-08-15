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Самый быстрый в мире автомобиль установил новый рекорд в США

15 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Speed Demon: самый быстрый в мире автомобиль установил новый рекорд в США
Speed Demon за 17 лет гонок установил 13 рекордов SCTA Bonneville и 6 мировых рекордов FIA. Фото: Auto Evolution
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Самый быстрый в мире колесный автомобиль с поршневым двигателем Speed Demon на днях завоевал трофей Hot Rod Trophy на SCTA Bonneville Speed Week 2023 в 11-й раз за свою гоночную карьеру, развив скорость 537 км/ч на хрустящем покрытии Бонневильского солончака. На сегодняшний день это самый быстрый спидвей на земле.

Об этом сообщил Auto Evolution.

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Профессиональный водитель Крис Рашке, который являлся рулем авто, показал впечатляющую скорость на дистанции 5 км. Дистанцию сократили из-за погодных условий. Ведь участникам гонки пришлось столкнуться с дождевой бурей, которая затопила солончаки всего за два дня до начала соревнований.

Характеристики Speed Demon

  • Одномоторный аэродинамический автомобиль с полным приводом.
  • Имеет 9,1л турбо двигатель V8 мощностью 3100 л.с.
  • Оснащен датчиками и электронными технологиями, позволяющими непрерывно контролировать и набирать скорость автомобиля.
  • Чтобы добиться высоких аэродинамических характеристик, разработчики отказались от воздухозаборников, создающих лобовое сопротивление. Вместо этого они расположены с обеих сторон авто.
  • Система пожаротушения защищает водителя, а при возгорании двигателя включается система водяного охлаждения.

Speed Demon принадлежит рекорд "Самый быстрый в мире автомобиль с поршневым двигателем и колесным приводом" — 775 км/ч, который он поставил на одной из гонок. На данный момент команда болида стремится достичь новой рекордной точки — 805 км/ч.

Speed Demon оснащен высокими электронными технологиями, позволяющими непрерывно контролировать и набирать скорость автомобиля. Фото: Auto Evolution.

Ранее мы публиковали ТОП-5 самых быстрых кроссоверов. Также в Швеции представили суперкар, способный разогнаться до 350 км/ч.

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