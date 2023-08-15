Speed Demon: самый быстрый в мире автомобиль установил новый рекорд в США

Самый быстрый в мире автомобиль установил новый рекорд в США
Самый быстрый в мире колесный автомобиль с поршневым двигателем Speed Demon на днях завоевал трофей Hot Rod Trophy на SCTA Bonneville Speed Week 2023 в 11-й раз за свою гоночную карьеру, развив скорость 537 км/ч на хрустящем покрытии Бонневильского солончака. На сегодняшний день это самый быстрый спидвей на земле.
Об этом сообщил Auto Evolution.
Профессиональный водитель Крис Рашке, который являлся рулем авто, показал впечатляющую скорость на дистанции 5 км. Дистанцию сократили из-за погодных условий. Ведь участникам гонки пришлось столкнуться с дождевой бурей, которая затопила солончаки всего за два дня до начала соревнований.
Характеристики Speed Demon
- Одномоторный аэродинамический автомобиль с полным приводом.
- Имеет 9,1л турбо двигатель V8 мощностью 3100 л.с.
- Оснащен датчиками и электронными технологиями, позволяющими непрерывно контролировать и набирать скорость автомобиля.
- Чтобы добиться высоких аэродинамических характеристик, разработчики отказались от воздухозаборников, создающих лобовое сопротивление. Вместо этого они расположены с обеих сторон авто.
- Система пожаротушения защищает водителя, а при возгорании двигателя включается система водяного охлаждения.
Speed Demon принадлежит рекорд "Самый быстрый в мире автомобиль с поршневым двигателем и колесным приводом" — 775 км/ч, который он поставил на одной из гонок. На данный момент команда болида стремится достичь новой рекордной точки — 805 км/ч.
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