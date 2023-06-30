Представлены самые мощные суперкары Ferrari за всю историю компании

Кабриолет Ferrari SF90 XX Spider. Фото: carmagazine

Новые экстремальные трековые гибридные суперкары Ferrari SF90 XX Stradale и Spider на заводском автодроме в Фиорано установили новый рекорд круга. Силовая установка авто мощностью 1030 л.с. состоит из 4,0-литрового V8 твин-турбо и пары электромоторов.

Об этом сообщил официальный сайт Ferrari.

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Оба суперкара имеют 8-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями и разгоняются до 100 км/ч всего 2,3 с.

Максимальная скорость авто – 320 км/ч.

Украшены мощными увеличенными карбоново-керамическими тормозами диаметром 390 мм.

Суперкары могут проехать 25 км только на электротяге со скоростью до 135 км/ч.

Купе и кабриолет обладают новым аэродинамическим пакетом, что увеличило прижимную силу до 530 кг на скорости 250 км/ч.

Отделка салона

преобладает легкая алькантара;

ковшообразные спортивные кресла.

Доступность и цены

Выпустят 799 купе Ferrari SF90 XX Stradale по цене 842 тыс. долл.;

Выпустят 599 кабриолетов Spider по цене 929 тыс. дол.

Отметим, что большинство автомобилей зарезервировали поклонники еще задолго до официальной премьеры.

Купе Ferrari SF90 XX Stradale. Фото: topgear

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