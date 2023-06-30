Представлены самые мощные суперкары Ferrari за всю историю компании

Состоялась премьера самых мощных суперкаров Ferrari за всю историю
30 июня 2023 17:40
Кабриолет Ferrari SF90 XX Spider. Фото: carmagazine
Новые экстремальные трековые гибридные суперкары Ferrari SF90 XX Stradale и Spider на заводском автодроме в Фиорано установили новый рекорд круга. Силовая установка авто мощностью 1030 л.с. состоит из 4,0-литрового V8 твин-турбо и пары электромоторов.
Об этом сообщил официальный сайт Ferrari.
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- Оба суперкара имеют 8-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями и разгоняются до 100 км/ч всего 2,3 с.
- Максимальная скорость авто – 320 км/ч.
- Украшены мощными увеличенными карбоново-керамическими тормозами диаметром 390 мм.
- Суперкары могут проехать 25 км только на электротяге со скоростью до 135 км/ч.
- Купе и кабриолет обладают новым аэродинамическим пакетом, что увеличило прижимную силу до 530 кг на скорости 250 км/ч.
Отделка салона
- преобладает легкая алькантара;
- ковшообразные спортивные кресла.
Доступность и цены
- Выпустят 799 купе Ferrari SF90 XX Stradale по цене 842 тыс. долл.;
- Выпустят 599 кабриолетов Spider по цене 929 тыс. дол.
Отметим, что большинство автомобилей зарезервировали поклонники еще задолго до официальной премьеры.
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