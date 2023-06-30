Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Состоялась премьера самых мощных суперкаров Ferrari за всю историю arrow

Состоялась премьера самых мощных суперкаров Ferrari за всю историю

30 июня 2023 17:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Представлены самые мощные суперкары Ferrari за всю историю компании
Кабриолет Ferrari SF90 XX Spider. Фото: carmagazine
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Новые экстремальные трековые гибридные суперкары Ferrari SF90 XX Stradale и Spider на заводском автодроме в Фиорано установили новый рекорд круга. Силовая установка авто мощностью 1030 л.с. состоит из 4,0-литрового V8 твин-турбо и пары электромоторов.

Об этом сообщил официальный сайт Ferrari.

Читайте также:
  • Оба суперкара имеют 8-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями и разгоняются до 100 км/ч всего 2,3 с.
  • Максимальная скорость авто – 320 км/ч.
  • Украшены мощными увеличенными карбоново-керамическими тормозами диаметром 390 мм.
  • Суперкары могут проехать 25 км только на электротяге со скоростью до 135 км/ч.
  • Купе и кабриолет обладают новым аэродинамическим пакетом, что увеличило прижимную силу до 530 кг на скорости 250 км/ч.

Отделка салона

  • преобладает легкая алькантара;
  • ковшообразные спортивные кресла.

Доступность и цены

  • Выпустят 799 купе Ferrari SF90 XX Stradale по цене 842 тыс. долл.;
  • Выпустят 599 кабриолетов Spider по цене 929 тыс. дол.

Отметим, что большинство автомобилей зарезервировали поклонники еще задолго до официальной премьеры.

null
Купе Ferrari SF90 XX Stradale. Фото: topgear

Ранее в Китае показали беспилотный автомобиль с вертикальным взлетом.

Также мы писали о ТОП 10 автомобилях, которые находятся под угрозой угона в Украине.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз