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Відбулася прем'єра найпотужніших суперкарів Ferrari за всю історію

30 червня 2023 17:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Презентовано найпотужніші суперкари Ferrari за всю історію компанії
Кабріолет Ferrari SF90 XX Spider. Фото: carmagazine
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Нові екстремальні трекові гібридні суперкари Ferrari SF90 XX Stradale та Spider на заводському автодромі у Фіорано встановили новий рекорд кола. Силова установка авто потужністю 1030 к.с. складається з 4,0-літрового V8 твін-турбо та пари електромоторів.

Про це повідомив офіційний сайт Ferrari.

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  • Обидва суперкари мають 8-ступінчасту КПП з двома зчепленнями та розганяються до 100 км/год лише 2,3 с
  • Максимальна швидкість авто – 320 км/год.
  • Оздоблені потужними збільшеними карбоново-керамічними гальмами діаметром 390 мм.
  • Суперкари можуть проїхати 25 км лише на електротязі зі швидкістю до 135 км/год.
  • Купе та кабріолет мають новий аеродинамічний пакет, що збільшило притискну силу до 530 кг на швидкості 250 км/год.

Оздоблення салону

  • переважає легка алькантара;
  • ковшоподібні спортивні крісла.

Доступність та ціни

  • Випустять 799 купе Ferrari SF90 XX Stradale за ціною 842 тис. доларів;
  • Випустять 599 кабріолетів Spider за ціною 929 тис. доларів

Зазначимо, що більшість авто зарезервували шанувальники ще задовго до офіційної прем'єри.

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Купе Ferrari SF90 XX Stradale. Фото: topgear

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