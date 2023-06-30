Презентовано найпотужніші суперкари Ferrari за всю історію компанії

Кабріолет Ferrari SF90 XX Spider. Фото: carmagazine

Нові екстремальні трекові гібридні суперкари Ferrari SF90 XX Stradale та Spider на заводському автодромі у Фіорано встановили новий рекорд кола. Силова установка авто потужністю 1030 к.с. складається з 4,0-літрового V8 твін-турбо та пари електромоторів.

Про це повідомив офіційний сайт Ferrari.

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Максимальна швидкість авто – 320 км/год.

Оздоблені потужними збільшеними карбоново-керамічними гальмами діаметром 390 мм.

Суперкари можуть проїхати 25 км лише на електротязі зі швидкістю до 135 км/год.

Купе та кабріолет мають новий аеродинамічний пакет, що збільшило притискну силу до 530 кг на швидкості 250 км/год.

Оздоблення салону

переважає легка алькантара;

ковшоподібні спортивні крісла.

Доступність та ціни

Випустять 799 купе Ferrari SF90 XX Stradale за ціною 842 тис. доларів;

Випустять 599 кабріолетів Spider за ціною 929 тис. доларів

Зазначимо, що більшість авто зарезервували шанувальники ще задовго до офіційної прем'єри.

Купе Ferrari SF90 XX Stradale. Фото: topgear

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