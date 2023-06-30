Презентовано найпотужніші суперкари Ferrari за всю історію компанії

Відбулася прем'єра найпотужніших суперкарів Ferrari за всю історію
30 червня 2023 17:40
Кабріолет Ferrari SF90 XX Spider. Фото: carmagazine
Нові екстремальні трекові гібридні суперкари Ferrari SF90 XX Stradale та Spider на заводському автодромі у Фіорано встановили новий рекорд кола. Силова установка авто потужністю 1030 к.с. складається з 4,0-літрового V8 твін-турбо та пари електромоторів.
Про це повідомив офіційний сайт Ferrari.
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- Обидва суперкари мають 8-ступінчасту КПП з двома зчепленнями та розганяються до 100 км/год лише 2,3 с
- Максимальна швидкість авто – 320 км/год.
- Оздоблені потужними збільшеними карбоново-керамічними гальмами діаметром 390 мм.
- Суперкари можуть проїхати 25 км лише на електротязі зі швидкістю до 135 км/год.
- Купе та кабріолет мають новий аеродинамічний пакет, що збільшило притискну силу до 530 кг на швидкості 250 км/год.
Оздоблення салону
- переважає легка алькантара;
- ковшоподібні спортивні крісла.
Доступність та ціни
- Випустять 799 купе Ferrari SF90 XX Stradale за ціною 842 тис. доларів;
- Випустять 599 кабріолетів Spider за ціною 929 тис. доларів
Зазначимо, що більшість авто зарезервували шанувальники ще задовго до офіційної прем'єри.
Раніше в Китаї показали безпілотне авто з вертикальним злетом.
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