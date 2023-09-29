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ТОП 20 самых продаваемых гибридных авто в Украине в августе 2023 года

29 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 20 самых продаваемых гибридных авто в Украине в августе 2023 года
Несмотря на незначительное падение продаж, Toyota RAV4 остается самым популярным гибридом в Украине. Фото: toyota.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В августе в Украине продали 1124 новых легковушек с гибридными силовыми установками. Это новый рекорд — в последний месяц лета было куплено на 250 гибридов больше, чем в июле 2023 года.

Об этом пишет AUTO.RIA.

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Это тем более странно, поскольку любители гибридных автомобилей сталкиваются в Украине с рядом препятствий:

  • более высокая стоимость по сравнению с аналогичными моделями ДВС;
  • не такая очевидная выгода в эксплуатации, как у дизельных авто;
  • недоверие автолюбителей к надежности сложных конструкций гибридных установок;
  • сегмент гибридов никогда не имел существенной поддержки со стороны государства, как, например, электромобили.

Toyota остается лидером украинского рынка — в августе бренд занял 43% продаж всех гибридных легковушек. В десятке самых популярных моделей оказались сразу четыре модели Toyota, а гибридный кроссовер RAV4 снова занял первое место в рейтинге.

ТОП 20 самых продаваемых гибридных авто в Украине в августе 2023 года

  1. Toyota RAV4: 225 новых авто (-6 против июля 2023 г.);
  2. Mercedes-Benz GLE: 94 (+39);
  3. Toyota Corolla Cross: 85 (+51);
  4. Toyota Camry: 78 (+33);
  5. Nissan Qashqai: 69 (-19);
  6. Nissan X-Trail: 67 (+30);
  7. Toyota Yaris Cross: 53 (+20);
  8. Audi Q8: 52 (+10);
  9. Audi Q7: 36 (+17);
  10. Volvo XC90: 33 (+5).
  11. Land Rover Range Rover Sport: 32 (+25);
  12. Toyota C-HR: 29 (+9);
  13. Land Rover Range Rover: 25 (+16);
  14. BMW X5: 22 (+12);
  15. Volvo XC60: 20(-1);
  16. Lexus RX: 18(-1);
  17. Hyundai Tucson: 15(0);
  18. BMW X7: 14 (+8);
  19. BMW X6: 13 (+6);
  20. Land Rover Defender: 12 (+1).

Приверженность новым автомобилям с гибридными силовыми установками в Украине, вероятно, немного больше, чем об этом свидетельствуют официальные данные. Дело в том, что записи о регистрационных действиях в базе данных ГСЦ МВД не всегда содержат информацию о наличии дополнительной электрификации силовых установок ряда моделей, выпускающих исключительно гибридные модификации, особенно если речь идет о "мягких" гибридах MHEV.

К примеру, новых Nissan X-Trail, по данным ГСЦ МВД, продали в августе 76 единиц, но отметку о наличии гибридной установки получили лишь 67. Из 76 проданных в августе Nissan Qashqai лишь 69 обозначены как гибриды и т.д.

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