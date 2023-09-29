Несмотря на незначительное падение продаж, Toyota RAV4 остается самым популярным гибридом в Украине. Фото: toyota.com.ua

В августе в Украине продали 1124 новых легковушек с гибридными силовыми установками. Это новый рекорд — в последний месяц лета было куплено на 250 гибридов больше, чем в июле 2023 года.

Об этом пишет AUTO.RIA.

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Это тем более странно, поскольку любители гибридных автомобилей сталкиваются в Украине с рядом препятствий:

более высокая стоимость по сравнению с аналогичными моделями ДВС;

не такая очевидная выгода в эксплуатации, как у дизельных авто;

недоверие автолюбителей к надежности сложных конструкций гибридных установок;

сегмент гибридов никогда не имел существенной поддержки со стороны государства, как, например, электромобили.

Toyota остается лидером украинского рынка — в августе бренд занял 43% продаж всех гибридных легковушек. В десятке самых популярных моделей оказались сразу четыре модели Toyota, а гибридный кроссовер RAV4 снова занял первое место в рейтинге.

ТОП 20 самых продаваемых гибридных авто в Украине в августе 2023 года

Toyota RAV4: 225 новых авто (-6 против июля 2023 г.); Mercedes-Benz GLE: 94 (+39); Toyota Corolla Cross: 85 (+51); Toyota Camry: 78 (+33); Nissan Qashqai: 69 (-19); Nissan X-Trail: 67 (+30); Toyota Yaris Cross: 53 (+20); Audi Q8: 52 (+10); Audi Q7: 36 (+17); Volvo XC90: 33 (+5). Land Rover Range Rover Sport: 32 (+25); Toyota C-HR: 29 (+9); Land Rover Range Rover: 25 (+16); BMW X5: 22 (+12); Volvo XC60: 20(-1); Lexus RX: 18(-1); Hyundai Tucson: 15(0); BMW X7: 14 (+8); BMW X6: 13 (+6); Land Rover Defender: 12 (+1).

Приверженность новым автомобилям с гибридными силовыми установками в Украине, вероятно, немного больше, чем об этом свидетельствуют официальные данные. Дело в том, что записи о регистрационных действиях в базе данных ГСЦ МВД не всегда содержат информацию о наличии дополнительной электрификации силовых установок ряда моделей, выпускающих исключительно гибридные модификации, особенно если речь идет о "мягких" гибридах MHEV.

К примеру, новых Nissan X-Trail, по данным ГСЦ МВД, продали в августе 76 единиц, но отметку о наличии гибридной установки получили лишь 67. Из 76 проданных в августе Nissan Qashqai лишь 69 обозначены как гибриды и т.д.

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