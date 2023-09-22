ТОП 5 гибридов, которые можно выгодно продать после 3 лет и 56 тыс. км.

Land Rover Defender сохранит самую большую стоимость после трех лет эксплуатации. Фото: landrover-vidi.com

Гибридные и плагин-гибридные (PHEV) авто помогают сократить эксплуатационные расходы по сравнению с традиционными моделями ДВС. Но кроме экономии топлива стоит обратить внимание, насколько быстро машин теряет от своей первоначальной цены.

Эксперты What Car? составили рейтинг гибридов, сохраняющих большую часть своей стоимости в течение первых 36 месяцев и 56 тыс. км пробега.

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1. Land Rover Defender

Остаточная стоимость: 68,1%

Defender объединяет 2 л бензиновый мотор и электродвигатель, которые вместе выдают 398 л.с. По официальным данным, может ехать до 44 км только на электротяге.

2. Bentley Flying Spur

Остаточная стоимость: 68%

Flying Spur стоит больше всех автомобилей в рейтинге, но по крайней мере эта версия PHEV имеет аккумуляторную батарею на 18 кВт-ч, поэтому может официально проехать до 42 км, прежде чем его 2,9 л бензиновый двигатель V6 начнет работать.

3. Land Rover Discovery Sport

Остаточная стоимость: 66,4%

Discovery Sport — одна из самых дешевых моделей бренда и может проехать до 55 км только на электротяге, пока не включится 1,5 л бензиновый двигатель.

4. Range Rover Sport

Остаточная стоимость: 65,6%

Гибридная версия оснащена 3 л бензиновым мотором и электродвигателем, питающимся от аккумулятора емкостью 3,18 кВт-ч. В результате чего запас хода только на электротяге составляет до 122 км.

5. Range Rover Evoque

Остаточная стоимость: 65,5%

Один из лучших семейных внедорожников премиум-класса. Версия PHEV позволяет проехать до 61 км всего на одном заряде аккумулятора.

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