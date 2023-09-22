Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow ТОП 5 гибридов, которые можно выгодно продать после 3 лет и 56 тыс. км. arrow

ТОП 5 гибридов, которые можно выгодно продать после 3 лет и 56 тыс. км.

22 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 5 гибридов, которые можно выгодно продать после 3 лет и 56 тыс. км.
Land Rover Defender сохранит самую большую стоимость после трех лет эксплуатации. Фото: landrover-vidi.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Гибридные и плагин-гибридные (PHEV) авто помогают сократить эксплуатационные расходы по сравнению с традиционными моделями ДВС. Но кроме экономии топлива стоит обратить внимание, насколько быстро машин теряет от своей первоначальной цены.

Эксперты What Car? составили рейтинг гибридов, сохраняющих большую часть своей стоимости в течение первых 36 месяцев и 56 тыс. км пробега.

Читайте также:

1. Land Rover Defender

Остаточная стоимость: 68,1%

Defender объединяет 2 л бензиновый мотор и электродвигатель, которые вместе выдают 398 л.с. По официальным данным, может ехать до 44 км только на электротяге.

2. Bentley Flying Spur

Остаточная стоимость: 68%

Flying Spur стоит больше всех автомобилей в рейтинге, но по крайней мере эта версия PHEV имеет аккумуляторную батарею на 18 кВт-ч, поэтому может официально проехать до 42 км, прежде чем его 2,9 л бензиновый двигатель V6 начнет работать.

3. Land Rover Discovery Sport

Остаточная стоимость: 66,4%

Discovery Sport — одна из самых дешевых моделей бренда и может проехать до 55 км только на электротяге, пока не включится 1,5 л бензиновый двигатель.

4. Range Rover Sport

Остаточная стоимость: 65,6%

Гибридная версия оснащена 3 л бензиновым мотором и электродвигателем, питающимся от аккумулятора емкостью 3,18 кВт-ч. В результате чего запас хода только на электротяге составляет до 122 км.

5. Range Rover Evoque

Остаточная стоимость: 65,5%

Один из лучших семейных внедорожников премиум-класса. Версия PHEV позволяет проехать до 61 км всего на одном заряде аккумулятора.

Ранее мы представили ТОП 20 новых гибридных автомобилей в Украине в июле 2023 года. Также публиковали рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с видео

12:10Ракетная угроза в Умани: как хасиды реагировали на воздушную тревогу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз